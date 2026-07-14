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  4. На деньги после трансфера Довбика. Рома сделала предложение Челси
Италия
14 июля 2026, 14:47 | Обновлено 14 июля 2026, 14:58
438
0

На деньги после трансфера Довбика. Рома сделала предложение Челси

Гарначо может оказаться в Италии

14 июля 2026, 14:47 | Обновлено 14 июля 2026, 14:58
438
0
На деньги после трансфера Довбика. Рома сделала предложение Челси
Sky Sports. Алехандро Гарначо
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По информации итальянских СМИ, Рома сделала предложение Челси о подписании атакующего хавбека Алехандро Гарначо.

Римский клуб готов отдать 4 миллиона евро за аренду на один сезон с обязательством выкупа за 30 миллионов, если аргентинец сумеет себя проявить.

У Волков есть проблемы с финансами на трансферы, однако клуб рассчитывает продать ряд игроков, включая Артема Довбика, чтобы профинансировать переход Гарначо.

Челси ранее выставил игрока на трансфер.

22-летний Гарначо в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.

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Алехандро Гарначо Челси Рома Рим трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sport Italia
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