Моуриньо доволен только одной линией. Лунин может быть спокоен

По информации испанских СМИ, новый тренер Реала Жозе Моуриньо полностью доволен только комплектацией одной линии – вратарской.

У португальского специалиста нет претензий к Тибо Куртуа, которого он видит первым номером, а также его вероятному резервисту Андрею Лунину.

На сезон 2026/27 наставник именно их видит основными, а молодые Фран Гонсалес и Хави Наварро получат возможность тренироваться с основным составом и будут ждать свой шанс.

Реал активно проводит трансферное лето, подписав Марка Кукурелью, Ибраиму Конате, Бернарду Силву и Дензела Дюмфриса.