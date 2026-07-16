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Испания
16 июля 2026, 17:15 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
334
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Моуриньо доволен только одной линией. Лунин может быть спокоен

Тренер Реала полностью доволен вратарями

16 июля 2026, 17:15 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
334
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Моуриньо доволен только одной линией. Лунин может быть спокоен
Getty Images/Global Images Ukraineэ. Андрей Лунин
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По информации испанских СМИ, новый тренер Реала Жозе Моуриньо полностью доволен только комплектацией одной линии – вратарской.

У португальского специалиста нет претензий к Тибо Куртуа, которого он видит первым номером, а также его вероятному резервисту Андрею Лунину.

На сезон 2026/27 наставник именно их видит основными, а молодые Фран Гонсалес и Хави Наварро получат возможность тренироваться с основным составом и будут ждать свой шанс.

Реал активно проводит трансферное лето, подписав Марка Кукурелью, Ибраиму Конате, Бернарду Силву и Дензела Дюмфриса.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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А за що Луніну переживати ? Навіть зарплату отримує вчасно 
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