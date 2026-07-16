Моуриньо доволен только одной линией. Лунин может быть спокоен
Тренер Реала полностью доволен вратарями
По информации испанских СМИ, новый тренер Реала Жозе Моуриньо полностью доволен только комплектацией одной линии – вратарской.
У португальского специалиста нет претензий к Тибо Куртуа, которого он видит первым номером, а также его вероятному резервисту Андрею Лунину.
На сезон 2026/27 наставник именно их видит основными, а молодые Фран Гонсалес и Хави Наварро получат возможность тренироваться с основным составом и будут ждать свой шанс.
Реал активно проводит трансферное лето, подписав Марка Кукурелью, Ибраиму Конате, Бернарду Силву и Дензела Дюмфриса.
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