ЧМ-2026. Стадия 1/2 финала, 14 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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​​​​​​Вечером 14 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

14 июля в 22:00 Франции и Испания сыграют в Арлингтоне (штат Техас).

В другом полуфинале Англия и Аргентина встретятся вечером 15 июля в Атланте (штат Джорджия).

Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/2 финала, 14–15 июля 2026

🔹 14.07. 22:00. Франция – Испания [Арлингтон]

[Арлингтон] 🔹 15.07. 22:00. Англия – Аргентина [Атланта]

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

14.07. 22:00. Франция – Испания

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