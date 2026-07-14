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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 12:27 | Обновлено 14 июля 2026, 13:09
1316
0

Полесье закрыло трансфер за 2 миллиона евро. Игрок, который нужен Ротаню

Полузащитник Андрусв Араухо договорился о сотрудничестве с житомирским клубом на три года

14 июля 2026, 12:27 | Обновлено 14 июля 2026, 13:09
1316
0
Полесье закрыло трансфер за 2 миллиона евро. Игрок, который нужен Ротаню
ФК Кривбасс Кривой Рог. Андрусв Араухо
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Житомирское «Полесье» оформило трансфер полузащитника криворожского «Кривбасса» Андрусва Араухо за 2 миллиона евро и готовит официальное обяъвление о переходе.

В услугах 23-летнего футболиста был заинтересован лично главный тренер «волков» Руслан Ротань, который хотел усилить центр поля до старта в Лиге конференций.

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых договорились о сотрудничестве на 3 года. В контракте Араухо будет прописана клаусула, которая составит 6 миллионов.

Легионер требовал зарплату в размере 400 тысяч евро в год, однако житомирской команде удалось снизить финансовые аппетиты венесуэльца.

В прошлом сезоне Араухо провел 28 матчей, в которых отдал три результативные передачи. В составе криворожского клуба полузащитник выступал с января 2025 года.

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Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Андрусв Араухо Руслан Ротань ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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