Полесье закрыло трансфер за 2 миллиона евро. Игрок, который нужен Ротаню

Житомирское «Полесье» оформило трансфер полузащитника криворожского «Кривбасса» Андрусва Араухо за 2 миллиона евро и готовит официальное обяъвление о переходе.

В услугах 23-летнего футболиста был заинтересован лично главный тренер «волков» Руслан Ротань, который хотел усилить центр поля до старта в Лиге конференций.

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых договорились о сотрудничестве на 3 года. В контракте Араухо будет прописана клаусула, которая составит 6 миллионов.

Легионер требовал зарплату в размере 400 тысяч евро в год, однако житомирской команде удалось снизить финансовые аппетиты венесуэльца.

В прошлом сезоне Араухо провел 28 матчей, в которых отдал три результативные передачи. В составе криворожского клуба полузащитник выступал с января 2025 года.