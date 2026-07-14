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Италия
14 июля 2026, 10:35 | Обновлено 14 июля 2026, 10:36
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кальяри подписал экс-игрока молодежной сборной Италии

Якопо Фаццини перебрался в сардинский клуб

14 июля 2026, 10:35 | Обновлено 14 июля 2026, 10:36
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кальяри подписал экс-игрока молодежной сборной Италии
Коллаж Кальяри
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«Кальяри» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Якопо Фаццини.

23-летний полузащитник перешел в состав «россоблу» из «Фиорентины» на правах аренды с правом выкупа.

Фаццини – воспитанник академии «Эмполи», с которой выиграл чемпионат Италии среди команд U-19 сезона-2020/21.

В следующем сезоне он выступал в Юношеской лиге УЕФА, а также начал привлекаться к первой команде. Дебютировал на профессиональном уровне 19 января 2022 года в матче Кубка Италии против «Интера». 14 августа того же года Фаццини впервые сыграл в Серии А в поединке против «Специи», постепенно увеличивая количество игрового времени. Всего в своем дебютном сезоне в элите он провел 21 матч.

Сезон-2023/24 стал для хавбека прорывным. Он принял участие в 31 матче, забил свой первый гол на профессиональном уровне и заявил о себе как об одном из самых талантливых и перспективных молодых итальянских футболистов Серии А.

В сезоне-2024/25 Фаццини провел 22 матча за «Эмполи», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами, после чего перешел в «Фиорентину». В составе «фиалок» он сыграл 32 матча в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы, дойдя вместе с командой до четвертьфинала еврокубка.

Фаццини регулярно выступал за юношеские и молодежные сборные Италии, а прошлым летом принял участие в финальном турнире молодежного чемпионата Европы U-21, который проходил в Словакии.

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Якопо Фаццини Кальяри Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ФК Кальяри
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