Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Форвард официально продлит контракт с киевским клубом и останется в чемпионате Украины
Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко продолжит карьеру в составе киевского «Динамо», несмотря на информацию о потенциальном переходе в чемпионат Турции.
По информации ТаТоТаке, талантливый 20-летний футболист еще до старта тренировочных сборов провел переговоры с президентом Игорем Суркисом о продлении сотрудничества.
Стороны успешно обсудили все детали будущего контракта и планируют официально объявить об этом до старта нового сезона. В новом соглашении нападающий будет иметь улучшенные финансовые условия.
Во время летнего трансферного окна сообщалось, что к нападающему проявляют интерес турецкий «Галатасарай», французский «Страсбург», итальянский «Милан» и многие другие клубы.
В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина опустилась на две позиции, Марта теперь занимает 11-ю строчку
Мбаппе vs Ямаль: игра начнется 14 июля в 22:00 на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне