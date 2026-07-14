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  4. Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 12:41 | Обновлено 14 июля 2026, 13:18
1887
0

Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо

Форвард официально продлит контракт с киевским клубом и останется в чемпионате Украины

14 июля 2026, 12:41 | Обновлено 14 июля 2026, 13:18
1887
0
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко продолжит карьеру в составе киевского «Динамо», несмотря на информацию о потенциальном переходе в чемпионат Турции.

По информации ТаТоТаке, талантливый 20-летний футболист еще до старта тренировочных сборов провел переговоры с президентом Игорем Суркисом о продлении сотрудничества.

Стороны успешно обсудили все детали будущего контракта и планируют официально объявить об этом до старта нового сезона. В новом соглашении нападающий будет иметь улучшенные финансовые условия.

Во время летнего трансферного окна сообщалось, что к нападающему проявляют интерес турецкий «Галатасарай», французский «Страсбург», итальянский «Милан» и многие другие клубы.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Игорь Суркис чемпионат Турции по футболу Галатасарай ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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