Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо

Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко продолжит карьеру в составе киевского «Динамо», несмотря на информацию о потенциальном переходе в чемпионат Турции.

По информации ТаТоТаке, талантливый 20-летний футболист еще до старта тренировочных сборов провел переговоры с президентом Игорем Суркисом о продлении сотрудничества.

Стороны успешно обсудили все детали будущего контракта и планируют официально объявить об этом до старта нового сезона. В новом соглашении нападающий будет иметь улучшенные финансовые условия.

Во время летнего трансферного окна сообщалось, что к нападающему проявляют интерес турецкий «Галатасарай», французский «Страсбург», итальянский «Милан» и многие другие клубы.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.