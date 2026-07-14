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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 10:31 | Обновлено 14 июля 2026, 11:01
461
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась свободным агентом

Родион Плакса перешел в клуб УПЛ

14 июля 2026, 10:31 | Обновлено 14 июля 2026, 11:01
461
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась свободным агентом
ФК Буковина. Родион Плакса
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«Кудровка» официально объявила об очередном трансфере в летнее межсезонье: на этот раз в команду перебрался Родион Плакса.

Полузащитник перешел в статусе свободного агента. Информация о сроках соглашения отсутствует.

Предыдущим клубом Родиона была «Буковина», в которой он провел 33 матча за полтора года, забив 3 гола и отдав 10 ассистов.

Также Плакса успел поиграть за «Александрию», «Мариуполь» и «Черноморец».

Ранее ряды «Кудровки» пополнили: Евгений Пасич, Верлей Баррера, Кирилл Лавута, Николай Огарков, Сергей Стень, Евгений Смирный.

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Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Родион Плакса свободный агент Буковина Черновцы
Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
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