ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась свободным агентом
Родион Плакса перешел в клуб УПЛ
«Кудровка» официально объявила об очередном трансфере в летнее межсезонье: на этот раз в команду перебрался Родион Плакса.
Полузащитник перешел в статусе свободного агента. Информация о сроках соглашения отсутствует.
Предыдущим клубом Родиона была «Буковина», в которой он провел 33 матча за полтора года, забив 3 гола и отдав 10 ассистов.
Также Плакса успел поиграть за «Александрию», «Мариуполь» и «Черноморец».
Ранее ряды «Кудровки» пополнили: Евгений Пасич, Верлей Баррера, Кирилл Лавута, Николай Огарков, Сергей Стень, Евгений Смирный.
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