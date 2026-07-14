Англия14 июля 2026, 20:48 |
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Шахтер обратился к английскому клубу по трансферу игрока сборной Украины
«Горняки» поинтересовались у «Сток Сити» трансфером Таловерова
14 июля 2026, 20:48 |
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Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к защитнику сборной Украины Максиму Таловерову, который играет за английский «Сток Сити».
Как отмечает ТаТоТаке, «горняки» поинтересовались у «Сток Сити», за сколько они готовы отпустить игрока, и услышали сумму в размере двух миллионов евро. Однако после этого никаких шагов донецкий клуб не предпринимал.
В сезоне 2025/26 Максим Таловеров провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
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