«Особое отношение». Легионер из Англии отреагировал на слухи о Шахтере

Украинский защитник английского «Сток Сити» Максим Таловеров прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны донецкого «Шахтера»:

«Я воспитанник академии «Шахтера», провёл там десять лет и с особым уважением отношусь к клубу. Но сейчас я игрок «Сток Сити» и сосредоточен на подготовке к сезону.

«Сток Сити» не предоставлял никакой информации о том, что у него есть предложение от «Шахтера» о переговорах по трансферу. Поэтому было бы странно комментировать то, чего нет».

В сезоне 2025/26 Максим Таловеров провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.