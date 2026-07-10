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  4. «Особое отношение». Легионер из Англии отреагировал на слухи о Шахтере
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 16:14 |
1311
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«Особое отношение». Легионер из Англии отреагировал на слухи о Шахтере

Максим Таловеров отрицает информацию журналистов

10 июля 2026, 16:14 |
1311
1 Comments
«Особое отношение». Легионер из Англии отреагировал на слухи о Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский защитник английского «Сток Сити» Максим Таловеров прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны донецкого «Шахтера»:

«Я воспитанник академии «Шахтера», провёл там десять лет и с особым уважением отношусь к клубу. Но сейчас я игрок «Сток Сити» и сосредоточен на подготовке к сезону.

«Сток Сити» не предоставлял никакой информации о том, что у него есть предложение от «Шахтера» о переговорах по трансферу. Поэтому было бы странно комментировать то, чего нет».

В сезоне 2025/26 Максим Таловеров провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Сток Сити Шахтер Донецк Максим Таловеров трансферы УПЛ чемпионат Англии по футболу Чемпионшип трансферы
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Олійченко з посиланням на джерело льотчика "Ігор Бурб Ас"
писав, шо переговори були.
Не вірити льотчику і Олійченку - це неповага! )))
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