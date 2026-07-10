«Особое отношение». Легионер из Англии отреагировал на слухи о Шахтере
Максим Таловеров отрицает информацию журналистов
Украинский защитник английского «Сток Сити» Максим Таловеров прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны донецкого «Шахтера»:
«Я воспитанник академии «Шахтера», провёл там десять лет и с особым уважением отношусь к клубу. Но сейчас я игрок «Сток Сити» и сосредоточен на подготовке к сезону.
«Сток Сити» не предоставлял никакой информации о том, что у него есть предложение от «Шахтера» о переговорах по трансферу. Поэтому было бы странно комментировать то, чего нет».
В сезоне 2025/26 Максим Таловеров провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
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