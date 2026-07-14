Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах

Вечером 14 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 28 команд, которые распределены на 14 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги чемпионов, продолжат выступления во втором раунде квалификации Q2 Лиги конференций.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 14/15 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛЧ запланированы на 21/22 и 28/29 июля.

В этом раунде Q1 ЛЧ за своей клуб могут сыграть украинские футболисты Павел Исенко, Александр Романчук (Университатя Крайова).

Донецкий Шахтер в статусе чемпион Украиныа 2025/26 после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 14/15 июля 2026

В квадратных скобках указан результат первого матча

14.07. 18:00. КуПС (Финляндия) – Вардар (Северная Македония) [2:0]

14.07. 19:00. Иберия 1999 (Грузия) – Флора (Эстония) [3:2]

14.07. 19:00. Интер Эскальдес (Андорра) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) [1:3]

14.07. 20:00. Дьер (Венгрия) – Викингур Рейкьявик (Исландия) [0:1]

14.07. 20:00. Рига (Латвия) – Арарат-Армения (Армения) [0:2]

14.07. 20:30. Левски София (Болгария) – Борац Баня-Лука (Босния и Герц.) [1:1]

14.07. 20:30. Нью-Сейнтс (Уэльс) – Сабах (Азербайджан) [0:2]

14.07. 21:00. Дрита (Косово) – Кауно Жальгирис (Литва) [1:1]

14.07. 22:00. Ларн (Северная Ирландия) – Тре Фиори (Сан-Марино) [1:0]

14.07. 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Флориана (Мальта) [0:2]

15.07. 20:30. Университатя Крайова (Румыния) – витебск (беларусь) [4:1]

15.07. 21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фареры) [1:2]

15.07. 22:00. Эгнатия (Албания) – Петрокуб (Молдова) [1:1]

15.07. 22:00. Сутьеска (Черногория) – Кайрат (Казахстан) [1:2]

Результаты квалификации Q1 ЛЧ

Пары квалификации Q2 ЛЧ

Инфографика