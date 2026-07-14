Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах
Лига чемпионов
14 июля 2026, 17:39 | Обновлено 14 июля 2026, 17:40
93
0

Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах

За два дня состоятся повторные поединки 1-го квалификационного раунда

14 июля 2026, 17:39 | Обновлено 14 июля 2026, 17:40
93
0
Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах
УЕФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 14 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 28 команд, которые распределены на 14 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги чемпионов, продолжат выступления во втором раунде квалификации Q2 Лиги конференций.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 14/15 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛЧ запланированы на 21/22 и 28/29 июля.

В этом раунде Q1 ЛЧ за своей клуб могут сыграть украинские футболисты Павел Исенко, Александр Романчук (Университатя Крайова).

Донецкий Шахтер в статусе чемпион Украиныа 2025/26 после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 14/15 июля 2026

В квадратных скобках указан результат первого матча

  • 14.07. 18:00. КуПС (Финляндия) – Вардар (Северная Македония) [2:0]
  • 14.07. 19:00. Иберия 1999 (Грузия) – Флора (Эстония) [3:2]
  • 14.07. 19:00. Интер Эскальдес (Андорра) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) [1:3]
  • 14.07. 20:00. Дьер (Венгрия) – Викингур Рейкьявик (Исландия) [0:1]
  • 14.07. 20:00. Рига (Латвия) – Арарат-Армения (Армения) [0:2]
  • 14.07. 20:30. Левски София (Болгария) – Борац Баня-Лука (Босния и Герц.) [1:1]
  • 14.07. 20:30. Нью-Сейнтс (Уэльс) – Сабах (Азербайджан) [0:2]
  • 14.07. 21:00. Дрита (Косово) – Кауно Жальгирис (Литва) [1:1]
  • 14.07. 22:00. Ларн (Северная Ирландия) – Тре Фиори (Сан-Марино) [1:0]
  • 14.07. 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Флориана (Мальта) [0:2]
  • 15.07. 20:30. Университатя Крайова (Румыния) – витебск (беларусь) [4:1]
  • 15.07. 21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фареры) [1:2]
  • 15.07. 22:00. Эгнатия (Албания) – Петрокуб (Молдова) [1:1]
  • 15.07. 22:00. Сутьеска (Черногория) – Кайрат (Казахстан) [1:2]

Результаты квалификации Q1 ЛЧ

Пары квалификации Q2 ЛЧ

Инфографика

По теме:
КуПС – Вардар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Вратарь Университати: «Было бы большим достижением пройти Динамо»
Флора без фауны и викинги без вёсел. Прогнозы на квалификацию ЛЧ
Лига чемпионов Рига Витебск Сутьеска Шемрок Роверс Университатя Крайова Нью-Сейнтс Дьер Кайрат Алматы Флориана эксклюзив Кауно Жальгирис Викингур Рейкьявик Левски София Вардар Скопье Флора Таллинн Петрокуб Хынчешты выбор редакции Сабах Баку Арарат-Армения Дрита КуПС Павел Исенко Тре Фиори КИ Клаксвик Борац Баня-Лука Интер Эскальдес Линкольн Ред Импс Ларн Эгнатия Иберия 1999 (Сабуртало) Александр Романчук (1999) Атерт Биссен статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Футбол | 14 июля 2026, 12:01 12
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ

Месси вылетит, а его палачом станет Кейн

Кривбасс закрыл сбор победой над статусным соперником
Футбол | 14 июля 2026, 15:29 0
Кривбасс закрыл сбор победой над статусным соперником
Кривбасс закрыл сбор победой над статусным соперником

Удалось обыграть бельгийский Гент

Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Футбол | 14.07.2026, 07:42
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Футбол | 14.07.2026, 12:41
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14.07.2026, 08:32
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
13.07.2026, 07:41 13
Теннис
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 59
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 5
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем