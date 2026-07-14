«Убей себя». Девушка Серлота показала жуткую травлю после вылета Норвегии
Серлот получил чудовищные угрозы после рокового момента с Холандом
Нападающий сборной Норвегии Александер Серлот подвергся волне жестокой травли в социальных сетях после поражения от Англии в четвертьфинале чемпионата мира.
Норвежцы уступили со счетом 1:2 в дополнительное время. Особое внимание болельщиков привлек эпизод, который произошел при преимуществе Норвегии 1:0.
Серлот вместе с Эрлингом Холандом выбежал в контратаку два в один, однако вместо передачи на свободного партнера решил пробить сам. Защитник сборной Англии заблокировал удар, а позже англичане сравняли счет и вырвали победу.
После матча девушка футболиста Лена Селнес опубликовала в Instagram скриншоты сообщений, которые получал Серлот. Некоторые пользователи оскорбляли нападающего и призывали его причинить себе вред.
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен осудил поведение болельщиков и назвал подобные сообщения бессмысленными и трагичными.
Сам Серлот объяснил, что сначала хотел отдать передачу Холанду, однако Джон Стоунз перекрыл линию паса, поэтому нападающему пришлось пробивать по воротам.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Alexander Sørloth's latest Instagram post has now reached over 85,000 comments.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 12, 2026
This comes after he didn't pass to Erling Haaland, who could have made it 2-0 against England. pic.twitter.com/M3gpYjZHis
😳🇳🇴 La novia de Alexander Sørloth denunció que el jugador recibió AMENAZAS e INSULTOS después del partido vs Inglaterra:— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 13, 2026
“Dile a tu marido que se vaya de Noruega”, “Voy a matarlo”, “Espero que arda lentamente”, “Suicidate”, son algunos de los mensajes que recibió. ⛔️ pic.twitter.com/BXQvhNthRz
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