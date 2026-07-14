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14 июля 2026, 02:19 |
121
0

«Убей себя». Девушка Серлота показала жуткую травлю после вылета Норвегии

Серлот получил чудовищные угрозы после рокового момента с Холандом

14 июля 2026, 02:19 |
121
0
«Убей себя». Девушка Серлота показала жуткую травлю после вылета Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот
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Нападающий сборной Норвегии Александер Серлот подвергся волне жестокой травли в социальных сетях после поражения от Англии в четвертьфинале чемпионата мира.

Норвежцы уступили со счетом 1:2 в дополнительное время. Особое внимание болельщиков привлек эпизод, который произошел при преимуществе Норвегии 1:0.

Серлот вместе с Эрлингом Холандом выбежал в контратаку два в один, однако вместо передачи на свободного партнера решил пробить сам. Защитник сборной Англии заблокировал удар, а позже англичане сравняли счет и вырвали победу.

После матча девушка футболиста Лена Селнес опубликовала в Instagram скриншоты сообщений, которые получал Серлот. Некоторые пользователи оскорбляли нападающего и призывали его причинить себе вред.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен осудил поведение болельщиков и назвал подобные сообщения бессмысленными и трагичными.

Сам Серлот объяснил, что сначала хотел отдать передачу Холанду, однако Джон Стоунз перекрыл линию паса, поэтому нападающему пришлось пробивать по воротам.

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Максим Лапченко Источник: Reuters
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