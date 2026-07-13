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  4. ВИДЕО. Холанд вернулся с ЧМ с енотом и бутылкой водки
Чемпионат мира
13 июля 2026, 22:58 |
741
0

ВИДЕО. Холанд вернулся с ЧМ с енотом и бутылкой водки

Эрлинг Холанд привез с мундиаля сувенир

13 июля 2026, 22:58 |
741
0
ВИДЕО. Холанд вернулся с ЧМ с енотом и бутылкой водки
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Турнирный путь сборной Норвегии на чемпионате мира был прерван Англией на стадии 1/4 финала. «Викинги», ставшие открытием турнира, вынуждены были «грести» домой на воздушном судне.

Лидер команды Эрлинг Холанд после завершения чемпионата мира оторвался в ночном клубе, а уже дома на выходе из самолета удивил встречающих. В руках у норвежца было чучело енота, которое «держит» бутылку водки.

На групповой стадии чемпионата мира Норвегия обыграла Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), а также вторым составом уступила Франции (1:4). Скандинавы прошли в плей-офф Кот-д’Ивуар (2:1) и Бразилию (2:1), а далее уступили Англии (1:2).

ВИДЕО. Холанд вернулся с ЧМ с енотом и бутылкой водки

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
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