Моуриньо принял важное решение по поводу вратарского вопроса Реала

Мадридский «Реал» не планирует подписывать нового вратаря во время летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство «сливочных» и Жозе Моуриньо полностью удовлетворены нынешним составом голкиперов и не видят необходимости выходить на трансферный рынок.

В клубе рассчитывают на бельгийца Тибо Куртуа, украинца Андрея Лунина, а также молодых вратарей Франа Гонсалеса и Хави Наварро.

Таким образом, этим летом «Реал» не рассматривает вариант с приглашением нового вратаря, полностью доверяя нынешней вратарской линии.

🚨✅ JUST IN: Real Madrid are NOT considering signing a new goalkeeper this summer. 🧤⚪



The club believes the position is fully covered with:



🇧🇪 Thibaut Courtois

🇺🇦 Andriy Lunin

🇪🇸 Fran González

🇪🇸 Javi Navarro



Real Madrid have complete confidence in their current goalkeeping… pic.twitter.com/bJlJlCiiu8 — Born Madridista (@bornmadridista0) July 13, 2026