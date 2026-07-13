Франция13 июля 2026, 21:08 | Обновлено 13 июля 2026, 22:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Азар вернулся в Лигу 1
Торган Азар снова будет играть в «Лансе»
13 июля 2026, 21:08 | Обновлено 13 июля 2026, 22:04
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Полузащитник Торган Азар нашел себе новую команду, недолго пробыв в статусе свободного агента.
33-летний бельгиец, брат Эдена Азара, продолжит карьеру в «Лансе», с которым подписал контракт на два сезона. В этом клубе футболист начинал играть на профессиональном уровне и оттуда перешел в «Челси». Также в его карьере были обе «Боруссии», ПСВ и «Андерлехт».
В активе Азара девять голов в 47 матчах за сборную Бельгии. Его трансферная стоимость на пике оценивалась в 45 млн евро.
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