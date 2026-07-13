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Франция
13 июля 2026, 21:08 | Обновлено 13 июля 2026, 22:04
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Азар вернулся в Лигу 1

Торган Азар снова будет играть в «Лансе»

13 июля 2026, 21:08 | Обновлено 13 июля 2026, 22:04
1131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Азар вернулся в Лигу 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Торган Азар
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Полузащитник Торган Азар нашел себе новую команду, недолго пробыв в статусе свободного агента.

33-летний бельгиец, брат Эдена Азара, продолжит карьеру в «Лансе», с которым подписал контракт на два сезона. В этом клубе футболист начинал играть на профессиональном уровне и оттуда перешел в «Челси». Также в его карьере были обе «Боруссии», ПСВ и «Андерлехт».

В активе Азара девять голов в 47 матчах за сборную Бельгии. Его трансферная стоимость на пике оценивалась в 45 млн евро.

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Торган Азар Ланс Андерлехт Челси трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: ФК Ланс
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