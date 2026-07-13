ОФИЦИАЛЬНО. Азар вернулся в Лигу 1

Полузащитник Торган Азар нашел себе новую команду, недолго пробыв в статусе свободного агента.

33-летний бельгиец, брат Эдена Азара, продолжит карьеру в «Лансе», с которым подписал контракт на два сезона. В этом клубе футболист начинал играть на профессиональном уровне и оттуда перешел в «Челси». Также в его карьере были обе «Боруссии», ПСВ и «Андерлехт».

В активе Азара девять голов в 47 матчах за сборную Бельгии. Его трансферная стоимость на пике оценивалась в 45 млн евро.