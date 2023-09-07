ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Боруссии Дортмунд
Торган Азар перешел в чемпионат Бельгии
Бельгийский «Андерлехт» подписал атакующего полузащитника немецкой «Боруссии» Дортмунд Торгана Азара.
30-летний бельгиец подписал с «Андерлехтом» контракт на три сезона. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В бельгийском клубе Азар будет выступать под игровым номером 11.
В нынешнем сезоне в составе «Боруссии» Торган Азар сыграл один матч, а в прошлом сезоне – 35 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач. Также часть прошлого сезона Азар провел в аренде в нидерландском «ПСЖ», за который сыграл 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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