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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Боруссии Дортмунд
Германия
07 сентября 2023, 21:51 |
258
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Боруссии Дортмунд

Торган Азар перешел в чемпионат Бельгии

07 сентября 2023, 21:51 |
258
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Боруссии Дортмунд
ФК Андерлехт. Торган Азар

Бельгийский «Андерлехт» подписал атакующего полузащитника немецкой «Боруссии» Дортмунд Торгана Азара.

30-летний бельгиец подписал с «Андерлехтом» контракт на три сезона. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В бельгийском клубе Азар будет выступать под игровым номером 11.

В нынешнем сезоне в составе «Боруссии» Торган Азар сыграл один матч, а в прошлом сезоне – 35 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач. Также часть прошлого сезона Азар провел в аренде в нидерландском «ПСЖ», за который сыграл 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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Источник ФК Андерлехт
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