ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Боруссии Дортмунд

Бельгийский «Андерлехт» подписал атакующего полузащитника немецкой «Боруссии» Дортмунд Торгана Азара.

30-летний бельгиец подписал с «Андерлехтом» контракт на три сезона. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В бельгийском клубе Азар будет выступать под игровым номером 11.

В нынешнем сезоне в составе «Боруссии» Торган Азар сыграл один матч, а в прошлом сезоне – 35 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач. Также часть прошлого сезона Азар провел в аренде в нидерландском «ПСЖ», за который сыграл 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.