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  4. Аравийцы удивили. Клуб Роналду задерживает зарплату игрокам
Саудовская Аравия
13 июля 2026, 20:47 |
561
0

Аравийцы удивили. Клуб Роналду задерживает зарплату игрокам

Игроки «Аль-Насра» получили не всю зарплату

13 июля 2026, 20:47 |
561
0
Аравийцы удивили. Клуб Роналду задерживает зарплату игрокам
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Руководство футбольного клуба «Аль-Наср» столкнулось с финансовым кризисом. Эти неприятности отразились на некоторых игроках, которые получили не всю зарплату за июнь.

Нехватка средств также помешала подписанию иностранного игрока на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу. Руководство пока не вступало в официальные переговоры с потенциальным новичком, ожидая прояснения финансовой ситуации.

Команда Криштиану Роналду выиграла чемпионат Саудовской Аравии. В новом сезоне она сыграет в саудовской лиге, Кубке короля, Суперкубке Саудовской Аравии и Лиге чемпионов АФК.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Руслан Полищук Источник
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