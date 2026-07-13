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  4. Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси
Англия
13 июля 2026, 19:44 | Обновлено 13 июля 2026, 19:53
264
0

Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси

Вспомним топ-10 футболистов, которых лондонцы продавали за самые большие суммы

13 июля 2026, 19:44 | Обновлено 13 июля 2026, 19:53
264
0
Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Сантос
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22-летний бразильский центральный полузащитник Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси.

Манчестер Юнайтед заплатил за трансфер бразильца 56.3 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории лондонского клуба.

Самые дорогие продажи в истории Челси

  • 120.8 млн евро – Эден Азар (Реал, 2019/20)
  • 75 млн евро – Кай Хаверц (Арсенал, 2023/24)
  • 67.7 млн ​​евро – Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед, 2023/24)
  • 60 млн евро – Диего Коста (Атлетико, 2017/18)
  • 60 млн евро – Оскар (Шанхай Порт, 2016/17)
  • 56.3 млн евро – Андрей Сантос (Манчестер Юнайтед, 2026/27)
  • 56 млн евро – Нони Мадуэке (Арсенал, 2025/26)
  • 55 млн евро – Марк Кукурелья (Реал, 2026/27)
  • 49.5 млн евро – Давид Луис (ПСЖ, 2014/15)
  • 44.73 млн евро – Хуан Мата (Манчестер Юнайтед, 2013/14)
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Челси Андрей Сантос
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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