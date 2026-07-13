22-летний бразильский центральный полузащитник Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси.

Манчестер Юнайтед заплатил за трансфер бразильца 56.3 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории лондонского клуба.

Самые дорогие продажи в истории Челси