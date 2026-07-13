Англия13 июля 2026, 19:44 | Обновлено 13 июля 2026, 19:53
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Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси
Вспомним топ-10 футболистов, которых лондонцы продавали за самые большие суммы
13 июля 2026, 19:44 | Обновлено 13 июля 2026, 19:53
264
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22-летний бразильский центральный полузащитник Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси.
Манчестер Юнайтед заплатил за трансфер бразильца 56.3 млн евро.
По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории лондонского клуба.
Самые дорогие продажи в истории Челси
- 120.8 млн евро – Эден Азар (Реал, 2019/20)
- 75 млн евро – Кай Хаверц (Арсенал, 2023/24)
- 67.7 млн евро – Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед, 2023/24)
- 60 млн евро – Диего Коста (Атлетико, 2017/18)
- 60 млн евро – Оскар (Шанхай Порт, 2016/17)
- 56.3 млн евро – Андрей Сантос (Манчестер Юнайтед, 2026/27)
- 56 млн евро – Нони Мадуэке (Арсенал, 2025/26)
- 55 млн евро – Марк Кукурелья (Реал, 2026/27)
- 49.5 млн евро – Давид Луис (ПСЖ, 2014/15)
- 44.73 млн евро – Хуан Мата (Манчестер Юнайтед, 2013/14)
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