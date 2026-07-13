ВАН ДЕР ВАРТ: «Подписи против Мбаппе? Этим людям должно быть стыдно»

Бывший игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт прокомментировал создание петиции с требованием к французскому нападающему Килиану Мбаппе покинуть мадридский клуб.

На данный момент документ якобы уже набрал 97 миллионов подписей, хотя количество голосов до сих пор вызывает сомнения. Нидерландец считает подобные призывы возмутительными.

«Этим людям должно быть стыдно за себя! Он (Мбаппе) просто лучший игрок в мире. Если кто-то и должен уйти, то это кто-то другой. Как вообще можно сомневаться в Килиане Мбаппе?!», – сказал ван дер Варт.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 44 матча за «Реал» во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 7 голевых передач.