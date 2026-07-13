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  4. ВАН ДЕР ВАРТ: «Подписи против Мбаппе? Этим людям должно быть стыдно»
Испания
13 июля 2026, 20:33 |
823
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ВАН ДЕР ВАРТ: «Подписи против Мбаппе? Этим людям должно быть стыдно»

Бывшая звезда «Реала» поддержал лидера «сливочных»

13 июля 2026, 20:33 |
823
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ВАН ДЕР ВАРТ: «Подписи против Мбаппе? Этим людям должно быть стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Бывший игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт прокомментировал создание петиции с требованием к французскому нападающему Килиану Мбаппе покинуть мадридский клуб.

На данный момент документ якобы уже набрал 97 миллионов подписей, хотя количество голосов до сих пор вызывает сомнения. Нидерландец считает подобные призывы возмутительными.

«Этим людям должно быть стыдно за себя! Он (Мбаппе) просто лучший игрок в мире. Если кто-то и должен уйти, то это кто-то другой. Как вообще можно сомневаться в Килиане Мбаппе?!», – сказал ван дер Варт.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 44 матча за «Реал» во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 7 голевых передач.

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Килиан Мбаппе Рафаэль ван дер Варт Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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