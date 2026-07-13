Президент Барселоны ответил на слухи об интересе ПСЖ к звезде клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о якобы ведущихся переговорах каталонского клуба с ПСЖ по поводу продажи нападающего сборной Испании Феррана Торреса.

Ранее появилась информация, что «блаугранас» требуют от парижан 50 миллионов евро за игрока. В то же время ПСЖ предлагает лишь 40 млн. У форварда остался всего год по контракту с клубом.

«Я слышал, что ПСЖ интересуется Ферраном Торресом, но у нас нет информации, которая бы это подтверждала. Ферран – игрок «Барселоны», – заявил Лапорта.

Торрес перешел в «Барселону» в 2022 году за 55 миллионов евро.