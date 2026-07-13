МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко высказался о формате проведения чемпионата мира.

«Прежде всего, что хотелось бы сказать, на чемпионате мира этого года много команд [впервые в истории ЧМ 48 сборных вместо 32]», – заявил Михайличенко. «По моему мнению, это слишком. Особенно во время группового этапа чувствуется, что команд слишком много. Элементарно сложно следить за всеми матчами. Постоянно нужно было заглядывать в таблицу, смотреть, кто на кого выходит, какая команда лучше по рейтингу третьих мест. И это ведь не потому, что у меня память плохая, нет».

«Да, во время группового этапа было немало интересных матчей, но были и игры ни о чем, как говорится. Кому-то новый формат нравится, но не мне. Понимаешь, мне кажется, чемпионат мира – такой турнир, где должны играть действительно лучшие сборные планеты. 32 команды для ЧМ – вполне достаточно. Слышал, читал, мол, в будущем хотят вообще до 64 команд увеличить представительство на ЧМ. Ну, тогда играйте чемпионат мира в течение целого года», – добавил тренер.

Мундиаль может быть расширен до 64 команд уже в 2030 году.