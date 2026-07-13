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  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 19:43 | Обновлено 13 июля 2026, 19:49
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МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»

Алексей Михайличенко недоволен увеличением числа участников чемпионата мира

13 июля 2026, 19:43 | Обновлено 13 июля 2026, 19:49
566
2 Comments
МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»
ФК Динамо. Алексей Михайличенко
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Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко высказался о формате проведения чемпионата мира.

«Прежде всего, что хотелось бы сказать, на чемпионате мира этого года много команд [впервые в истории ЧМ 48 сборных вместо 32]», – заявил Михайличенко. «По моему мнению, это слишком. Особенно во время группового этапа чувствуется, что команд слишком много. Элементарно сложно следить за всеми матчами. Постоянно нужно было заглядывать в таблицу, смотреть, кто на кого выходит, какая команда лучше по рейтингу третьих мест. И это ведь не потому, что у меня память плохая, нет».

«Да, во время группового этапа было немало интересных матчей, но были и игры ни о чем, как говорится. Кому-то новый формат нравится, но не мне. Понимаешь, мне кажется, чемпионат мира – такой турнир, где должны играть действительно лучшие сборные планеты. 32 команды для ЧМ – вполне достаточно. Слышал, читал, мол, в будущем хотят вообще до 64 команд увеличить представительство на ЧМ. Ну, тогда играйте чемпионат мира в течение целого года», – добавил тренер.

Мундиаль может быть расширен до 64 команд уже в 2030 году.

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Динамо Киев Алексей Михайличенко ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Олексію, а чоо так слабо вони пропонують? Давайте до 96, а може і ще в два рази більше. Нехай грає все, що вміє копнути мяча, хоч раз. 
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0
48 чи 64 - надто великої різниці вже немає, адже об'єктивно, і 32 - дещо забагато. Інфантіно намагається максимально розширити представництво. Звичайно, узагальнено це збільшує прибутки, а рівень змагання - та то таке...
Слідкувати серйозно за таким турніром стало те ж саме, що й за ЛЧ - з моменту гри "навиліт".
Михайличенко (та й багато інших) цього сприймати не хоче, але - доведеться.
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