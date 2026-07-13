СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
18:30 Горица – Гезтепе
19:00 Локомотив Загреб – Эпицентр
20:00 Юргорден – Хальмстад
03:00 Атлетико Атланта – Колехиалес
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