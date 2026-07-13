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13 июля 2026, 18:28 | Обновлено 13 июля 2026, 18:30
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 июля 2026, 18:28 | Обновлено 13 июля 2026, 18:30
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
ФК Эпицентр
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В понедельник, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

18:30 Горица – Гезтепе

Ggbet 3.95 – 3.80 – 1.75

19:00 Локомотив Загреб – Эпицентр

Ggbet 1.70 – 3.90 – 4.05

20:00 Юргорден – Хальмстад

Ggbet 1.17 – 6.50 – 12.00

03:00 Атлетико Атланта – Колехиалес

Ggbet 1.86 – 2.75 – 5.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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