Валенсия ведет переговоры о трансфере 22-летнего украинского голкипера

Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин может сменить клуб во время летнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Испании.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Валенсия», которая играет в Ла Лиге и ведет переговоры о полноценном трансфере экс-игрока сборной Украины U-21.

Контракт вратаря с луганским клубом истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость Сапутина составляет 900 тысяч евро, однако «Заря» требует за украинца около трех миллионов.

Голкипер на данный момент находится в тренировочном лагере команды Виктора Скрипника, однако не занимается в общей группе, чтобы избежать ненужных травм на период переговоров.

Сапутин перебрался в луганский клуб в августе 2020 года и провел 77 матчей в составе первой команды, в которых пропустил 83 мяча и 25 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Представитель испанской Ла Лиги следит за украинцем более полгода, однако во время зимнего трансферного окна интерес «летучих мышей» так и не перерос в официальное предложение.