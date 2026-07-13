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Испания
13 июля 2026, 18:37 |
1025
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Валенсия ведет переговоры о трансфере 22-летнего украинского голкипера

Испанский клуб нацелился на вратаря луганской «Зари» Александра Сапутина

13 июля 2026, 18:37 |
1025
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Валенсия ведет переговоры о трансфере 22-летнего украинского голкипера
ФК Заря Луганск. Александр Сапутин
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Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин может сменить клуб во время летнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Испании.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Валенсия», которая играет в Ла Лиге и ведет переговоры о полноценном трансфере экс-игрока сборной Украины U-21.

Контракт вратаря с луганским клубом истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость Сапутина составляет 900 тысяч евро, однако «Заря» требует за украинца около трех миллионов.

Голкипер на данный момент находится в тренировочном лагере команды Виктора Скрипника, однако не занимается в общей группе, чтобы избежать ненужных травм на период переговоров.

Сапутин перебрался в луганский клуб в августе 2020 года и провел 77 матчей в составе первой команды, в которых пропустил 83 мяча и 25 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Представитель испанской Ла Лиги следит за украинцем более полгода, однако во время зимнего трансферного окна интерес «летучих мышей» так и не перерос в официальное предложение.

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Валенсия Заря Луганск Александр Сапутин трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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