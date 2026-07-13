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Италия
13 июля 2026, 15:35 | Обновлено 13 июля 2026, 15:55
367
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром

Дибала подписал новый контракт

13 июля 2026, 15:35 | Обновлено 13 июля 2026, 15:55
367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала
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Клуб Серии A Рома объявил о новом контракте форварда Пауло Дибалы. Игрок мог стать свободным агентом, однако получил договор до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец был близок к переезду в АПЛ, однако решил продолжить выступления в чемпионате Италии.

Дибала играет за Рому с 2022 года. Забил 45 голов и сделал 25 результативных передач.

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Иван Зинченко Sport.ua
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