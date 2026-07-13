ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром

Клуб Серии A Рома объявил о новом контракте форварда Пауло Дибалы. Игрок мог стать свободным агентом, однако получил договор до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец был близок к переезду в АПЛ, однако решил продолжить выступления в чемпионате Италии.

Дибала играет за Рому с 2022 года. Забил 45 голов и сделал 25 результативных передач.