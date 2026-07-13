Италия13 июля 2026, 15:35 | Обновлено 13 июля 2026, 15:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром
Дибала подписал новый контракт
13 июля 2026, 15:35 | Обновлено 13 июля 2026, 15:55
367
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Клуб Серии A Рома объявил о новом контракте форварда Пауло Дибалы. Игрок мог стать свободным агентом, однако получил договор до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что аргентинец был близок к переезду в АПЛ, однако решил продолжить выступления в чемпионате Италии.
Дибала играет за Рому с 2022 года. Забил 45 голов и сделал 25 результативных передач.
Paulo Dybala. More to write 💎#ASRoma pic.twitter.com/gy7S65jFHm— AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2026
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