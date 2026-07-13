И испанцев не нужно. Реал установил рекорд чемпионатов мира
Уже 19 голов были забиты игроками «сливочных» на ЧМ-2026
Мадридский Реал стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов, суммарно забитых игроками клуба в одном розыгрыше турнира.
На ЧМ-2026 были забиты уже 19 мячей игроками королевского клуба.
Интересным фактом является то, что ни один игрок Реала, который забивал на мундиале этого года, не представляет сборную Испании.
Голы игроков Реала на ЧМ-2026 (19)
- 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 6 – Джуд Беллингем (Англия)
- 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 1 – Арда Гюлер (Турция)
Предыдущим рекордом мировых первенств были 18 голов, забитые игроками Гонведа (1954), Баварии (2014) и ПСЖ (2022).
Команды с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками
- 19 – Реал (2026)
- 18 – ПСЖ (2022)
- 18 – Бавария (2014)
- 18 – Гонвед (1954)
19 – Los jugadores del @realmadrid han marcado 19 goles en @fifaworldcup_es, el registro más alto de un equipo en cualquier edición de un Mundial.— OptaJose (@OptaJose) July 13, 2026
2026 – Real Madrid (19)🇪🇸
1954 - Budapest Honvéd (18)🇭🇺
2014 – Bayern Munich (18) 🇩🇪
2022 - Paris Saint-Germain (18) 🇫🇷
1958 –… pic.twitter.com/02KKjAlmd3
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