И испанцев не нужно. Реал установил рекорд чемпионатов мира

Мадридский Реал стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов, суммарно забитых игроками клуба в одном розыгрыше турнира.

На ЧМ-2026 были забиты уже 19 мячей игроками королевского клуба.

Интересным фактом является то, что ни один игрок Реала, который забивал на мундиале этого года, не представляет сборную Испании.

Голы игроков Реала на ЧМ-2026 (19)

Предыдущим рекордом мировых первенств были 18 голов, забитые игроками Гонведа (1954), Баварии (2014) и ПСЖ (2022).

Команды с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками

19 – Los jugadores del @realmadrid han marcado 19 goles en @fifaworldcup_es, el registro más alto de un equipo en cualquier edición de un Mundial.



2026 – Real Madrid (19)🇪🇸

1954 - Budapest Honvéd (18)🇭🇺

2014 – Bayern Munich (18) 🇩🇪

2022 - Paris Saint-Germain (18) 🇫🇷

1958 –… pic.twitter.com/02KKjAlmd3