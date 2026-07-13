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Чемпионат мира
13 июля 2026, 12:09 | Обновлено 13 июля 2026, 12:48
531
0

И испанцев не нужно. Реал установил рекорд чемпионатов мира

Уже 19 голов были забиты игроками «сливочных» на ЧМ-2026

13 июля 2026, 12:09 | Обновлено 13 июля 2026, 12:48
531
0
И испанцев не нужно. Реал установил рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Мадридский Реал стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов, суммарно забитых игроками клуба в одном розыгрыше турнира.

На ЧМ-2026 были забиты уже 19 мячей игроками королевского клуба.

Интересным фактом является то, что ни один игрок Реала, который забивал на мундиале этого года, не представляет сборную Испании.

Голы игроков Реала на ЧМ-2026 (19)

  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 6 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 1 – Арда Гюлер (Турция)

Предыдущим рекордом мировых первенств были 18 голов, забитые игроками Гонведа (1954), Баварии (2014) и ПСЖ (2022).

Команды с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками

  • 19 – Реал (2026)
  • 18 – ПСЖ (2022)
  • 18 – Бавария (2014)
  • 18 – Гонвед (1954)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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