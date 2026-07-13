Прежде всего, нам нужно забыть все, что мы знаем о красивом футболе. В полуфиналах и финалах выигрывает не тот, кто больше возит, а тот, кто меньше привозит.

Франция Дешама уже миллион раз показала, в чем она сильна. Они могут спокойно отдать мяч и все равно держать игру под контролем. Им вообще без разницы, как вернется матч. В плей-офф это вообще самый главный навык.

Испания, разумеется, уже не помешана на стерильном контроле, но все равно будет гнут свою линию. Французам только этого и нужно. Испанцы откроются, а во Франции впереди просто электричка: Мбаппе, Дембеле, Олисе – этим ребятам только дай простор, они тебя разорвут.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Это ведь не автобус взламывать. Испанцы что-нибудь там будут придумывать, а Франция просто возьмет и выжмет гол из воздуха. У них уже 16 голов в 6 матчах на турнире.

Многие говорят, что Дешам играет в какой-то скучный футбол. Ну да, прагматично, но результат ведь есть? На больших турнирах это работает. Человек не собирается показывать какие-то фокусы и развлекать народ – он просто берет и проходит дальше.

Для такой тактики Испания – это идеальный соперник. Они заберут мяч и дадут французам бежать. Если де ла Фуэнте не придумает что-то новое, он будет просто накручивать проценты владения мячом, и все.

Короче, мой фаворит – Франция. И не потому, что они прямо космос в каждом моменте. Прямо под этот конкретный матч их стиль идеально подходит. Франция просто реализует пару моментов и возьмет свое. Тем более, сама Испания на этом чемпионате мира вообще не впечатляет.

Если искать ставку, то одерживал бы чистую победу Франции – за 2,37 на betking.