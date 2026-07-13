Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе
Главный тренер киевского клуба не смог найти общий язык с сенегальским легионером Алиу Тиаре
Защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре потерял место в стартовом составе «бело-синих» из-за недоверия со стороны главного тренера Игоря Костюка.
По информации источника, наставник «бело-синих» не смог найти общий язык с 22-летним легионером, который имеет туманные перспективы в составе украинской команды.
Костюк определился с защитниками, которые будут иметь регулярное игровое время и продолжает делать ставку на Тараса Михавко и Кристиана Биловара.
Во второй половине прошлого сезона Тиаре провел всего один официальный матч, сыграв 90 минут против «Полтавы» в противостоянии 29-го тура Украинской Премьер-лиги.
В предыдущей игре против румынской «Университати» Клуж сенегалец остался на скамейке запасных. Контракт защитника с киевским клубом истекает в июне 2029 года.
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розкидує лайно з висоти.))