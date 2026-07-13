Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе

Защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре потерял место в стартовом составе «бело-синих» из-за недоверия со стороны главного тренера Игоря Костюка.

По информации источника, наставник «бело-синих» не смог найти общий язык с 22-летним легионером, который имеет туманные перспективы в составе украинской команды.

Костюк определился с защитниками, которые будут иметь регулярное игровое время и продолжает делать ставку на Тараса Михавко и Кристиана Биловара.

Во второй половине прошлого сезона Тиаре провел всего один официальный матч, сыграв 90 минут против «Полтавы» в противостоянии 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

В предыдущей игре против румынской «Университати» Клуж сенегалец остался на скамейке запасных. Контракт защитника с киевским клубом истекает в июне 2029 года.