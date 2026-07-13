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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 11:37 | Обновлено 13 июля 2026, 12:40
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Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе

Главный тренер киевского клуба не смог найти общий язык с сенегальским легионером Алиу Тиаре

13 июля 2026, 11:37 | Обновлено 13 июля 2026, 12:40
3015
6 Comments
Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе
ФК Динамо Киев. Алиу Тиаре
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Защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре потерял место в стартовом составе «бело-синих» из-за недоверия со стороны главного тренера Игоря Костюка.

По информации источника, наставник «бело-синих» не смог найти общий язык с 22-летним легионером, который имеет туманные перспективы в составе украинской команды.

Костюк определился с защитниками, которые будут иметь регулярное игровое время и продолжает делать ставку на Тараса Михавко и Кристиана Биловара.

Во второй половине прошлого сезона Тиаре провел всего один официальный матч, сыграв 90 минут против «Полтавы» в противостоянии 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

В предыдущей игре против румынской «Университати» Клуж сенегалец остался на скамейке запасных. Контракт защитника с киевским клубом истекает в июне 2029 года.

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Николай Тытюк Источник: Telegram
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Комментарии 6
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скорее бы этого гения тренерской мысли убрали
подозреваю это случится на неделе
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+1
джерело "Футбол з вертольоту" -
розкидує лайно з висоти.))
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+1
Джерело можна назвати такої бредятини? Чергові фантазії місцевих НЕДОжурналістів, які свої фантазії прикривають невідомими джерелами
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+1
Да биловар просто главная "опора" в защите! 
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+1
Блин такие бабки за него уплочино 
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0
Цей "срач" навмисне розводять писаки , бо знають , що Динамо найпопулярніший клуб України і кожна новина про киян перечитується та обговорюється на цьому сайті . Тіаре має перспективу і буде грати , бо в Динамо багато травмованих , а такий складний сезон просто неможливо витягнути з наявними гравцями лінії оборони.
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0
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