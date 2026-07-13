Работал на россии. Сборная Хорватии нашла нового тренера после Далича
Славен Билич вернется к международной карьере
57-летний специалист Славен Билич, который два года находится без работы, будет назначен на пост нового тренера сборной Хорватии.
Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Славен дал зеленый свет на свое возвращение к работе с хорватской командой.
Ранее с 2006 по 2012 годы Билич уже работал у руля сборной Хорватии. Под руководством Славена команда провела 65 матчей.
Последним клубом в тренерской карьере Билича стал «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, где он отработал полный сезон 2023/24.
В общей сложности Славен работал в таких клубах: «Хайдук», «Бешикташ», «Вест Хэм», «Аль-Иттихад», «Вест Бромвич», «Уотфорд», «Бэйцзин Гоань» и «локомотив» москва.
Напомним, что сборную Хорватии после ЧМ-2026 покинул Златко Далич. За 9 лет во главе сборной Златко поднял Хорватию на новый уровень, выведя ее в финал ЧМ-2018 и полуфинал ЧМ-2022.
Slaven Bilic has agreed to return as Croatia coach having managed the national team between 2006-2012.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 12, 2026
Appointment likely to be confirmed on Monday.🇭🇷
🤝 @alex_crook pic.twitter.com/7oOtl0ACZn
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