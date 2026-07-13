57-летний специалист Славен Билич, который два года находится без работы, будет назначен на пост нового тренера сборной Хорватии.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Славен дал зеленый свет на свое возвращение к работе с хорватской командой.

Ранее с 2006 по 2012 годы Билич уже работал у руля сборной Хорватии. Под руководством Славена команда провела 65 матчей.

Последним клубом в тренерской карьере Билича стал «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, где он отработал полный сезон 2023/24.

В общей сложности Славен работал в таких клубах: «Хайдук», «Бешикташ», «Вест Хэм», «Аль-Иттихад», «Вест Бромвич», «Уотфорд», «Бэйцзин Гоань» и «локомотив» москва.

Напомним, что сборную Хорватии после ЧМ-2026 покинул Златко Далич. За 9 лет во главе сборной Златко поднял Хорватию на новый уровень, выведя ее в финал ЧМ-2018 и полуфинал ЧМ-2022.