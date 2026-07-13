ФОТО. Что устроил Бекхэм на трибунах после победы Англии

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира, одержав волевую победу над Норвегией со счетом 2:1 в дополнительное время.

Главным героем встречи стал Джуд Беллингем. Полузащитник «Реала» сравнял счет в компенсированное время, а в начале овертайма воспользовался ошибкой вратаря и забил победный мяч.

Первый гол англичан вызвал споры. Норвежцы считали, что во время атаки мяч мог задеть трос подвесной камеры. Однако ФИФА сообщила, что данные подключенного мяча не зафиксировали контакта.

После матча главный тренер англичан Томас Тухель заявил, что его команда сыграла плохо и ей повезло. Беллингем не согласился с наставником.

«Возможно, он не знает, каково это – играть в таких условиях против Холанда, Эдегора, Нусы и Серлота. Иногда нужно побеждать грязно», – сказал футболист.

После финального свистка игроки и болельщики Англии вместе исполнили Wonderwall группы Oasis и Hey Jude в честь Беллингема. К празднованию присоединился и Дэвид Бекхэм, посетивший матч вместе с сыном Ромео.

В полуфинале Англия сыграет против Аргентины.