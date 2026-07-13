ФОТО. Ведущая ЧМ впечатлила откровенным образом после матча Франции
Элеонора Инкардона работает на чемпионате мира в США
Итальянская телеведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание подписчиков новыми фотографиями с чемпионата мира.
35-летняя журналистка DAZN работала на четвертьфинальном матче Франция – Марокко, который завершился победой французов со счетом 2:0.
После встречи Инкардона опубликовала в Instagram серию снимков в откровенном наряде.
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«Франция – Марокко был одним из тех матчей, атмосферу которых ощущаешь еще до стартового свистка. Цвета, песни и эмоции. Франция победила, но на трибунах снова победила страсть к футболу», – написала ведущая.
Публикация собрала множество комплиментов. Один из пользователей пошутил, что футболист Самуэле Риччи, с которым встречается Элеонора, стал «лучшим бомбардиром чемпионата мира, даже не сыграв на турнире».
На Инкардону подписаны более 1,5 миллиона человек в Instagram.
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