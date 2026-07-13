ФОТО. Ведущая ЧМ впечатлила откровенным образом после матча Франции

Итальянская телеведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание подписчиков новыми фотографиями с чемпионата мира.

35-летняя журналистка DAZN работала на четвертьфинальном матче Франция – Марокко, который завершился победой французов со счетом 2:0.

После встречи Инкардона опубликовала в Instagram серию снимков в откровенном наряде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Франция – Марокко был одним из тех матчей, атмосферу которых ощущаешь еще до стартового свистка. Цвета, песни и эмоции. Франция победила, но на трибунах снова победила страсть к футболу», – написала ведущая.

Публикация собрала множество комплиментов. Один из пользователей пошутил, что футболист Самуэле Риччи, с которым встречается Элеонора, стал «лучшим бомбардиром чемпионата мира, даже не сыграв на турнире».

На Инкардону подписаны более 1,5 миллиона человек в Instagram.