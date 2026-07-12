Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в четвертьфиналах ЧМ
Чемпионат мира
12 июля 2026, 23:57 |
408
0

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в четвертьфиналах ЧМ

Мирослав Ступар – о работе системы VAR

12 июля 2026, 23:57 |
408
0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в четвертьфиналах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил противоречивые судейские решения в четвертьфиналах ЧМ, которые живо обсуждали как сами участники, так и эксперты.

«Приходится констатировать, что футбольный мировой форум вышел на финишную прямую, а по обслуживанию многих матчей остаются вопросы. К счастью, введенная система VAR часто помогает арбитрам избегать результативных ошибок.

Вот и в поединке Аргентина – Швейцария рефери Пиньейру из Португалии в игровом эпизоде ​​на 71-й минуте наказал южноамериканца Паредеса желтой карточкой за фол против Эмболо. Не исключено, что если бы он вообще не остановил игру, то швейцарцы избежали бы самого худшего.

Но история имела продолжение и после вмешательства арбитра VAR Пинейеру вынужден был просмотреть видеоповтор и ситуация кардинально изменилась. Уже Эмболо за симуляцию получил предупреждение, ставшее для него вторым, и швейцарцы остались в меньшинстве. Это удаление сыграло решающую роль: аргентинцы, проводившие далеко не лучший свой поединок, неожиданно перехватили инициативу и в дополнительное время склонили чашу весов на свою сторону. Если откровенно, то мне и сейчас не понятно, зачем Эмболо «рисовал» какое-то нарушение на дальних подступах к штрафной.

Бурлили страсти и после противостояния Англия – Норвегия. Француз Тюрпен избрал стиль судейства, дававший шанс командам смело вступать в борьбу. Он оказался прав, когда в эпизоде, завершившемся первым взятием ворот британцев, проявил хладнокровие и выдержку.

А вот когда на 55-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах англичан, француз ясно продемонстрировал, что в борьбе за мяч есть определенные «красные линии». Гол был справедливо отменен, потому что норвежец Холанд явно толкал защитника соперника.

Но на 100-й минуте и Тюрпен мог допустить результативную ошибку, когда назначил пенальти в ворота норвежцев за нарушение их защитника Бобба на Спенсе. Однако в ход событий вмешались видеоассистенты и, в конце концов, справедливость таки возобладала: было доказано, что правила нарушал Спенс и 11-метровый отменили.

Остается надеяться, что в полуфиналах обойдется без сомнительных вердиктов, все уже будет на самом высоком уровне, потому что сильнейшая сборная мира должна быть определена в честной борьбе».

Ранее защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи с упреком прокомментировал работу арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

По теме:
«Это футбольный матч. И точка». Скалони – о принципиальности игры с Англией
ЯКИН: «Мы играли против 70 тысяч аргентинских болельщиков, арбитра и VAR»
Рой Кин оскорбил отца Эрлинга Холанда: «Кажется, он постоянно пьет»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Мнение эксперта Мирослав Ступар сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Футбол | 12 июля 2026, 07:20 0
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Футбол | 12 июля 2026, 07:02 9
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб

Илья готов к переходу в «Ливерпуль»

РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе
Футбол | 12.07.2026, 22:24
РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе
РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12.07.2026, 07:44
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Волейбол | 12.07.2026, 18:15
Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 15
Футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем