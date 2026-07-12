Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в четвертьфиналах ЧМ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил противоречивые судейские решения в четвертьфиналах ЧМ, которые живо обсуждали как сами участники, так и эксперты.

«Приходится констатировать, что футбольный мировой форум вышел на финишную прямую, а по обслуживанию многих матчей остаются вопросы. К счастью, введенная система VAR часто помогает арбитрам избегать результативных ошибок.

Вот и в поединке Аргентина – Швейцария рефери Пиньейру из Португалии в игровом эпизоде ​​на 71-й минуте наказал южноамериканца Паредеса желтой карточкой за фол против Эмболо. Не исключено, что если бы он вообще не остановил игру, то швейцарцы избежали бы самого худшего.

Но история имела продолжение и после вмешательства арбитра VAR Пинейеру вынужден был просмотреть видеоповтор и ситуация кардинально изменилась. Уже Эмболо за симуляцию получил предупреждение, ставшее для него вторым, и швейцарцы остались в меньшинстве. Это удаление сыграло решающую роль: аргентинцы, проводившие далеко не лучший свой поединок, неожиданно перехватили инициативу и в дополнительное время склонили чашу весов на свою сторону. Если откровенно, то мне и сейчас не понятно, зачем Эмболо «рисовал» какое-то нарушение на дальних подступах к штрафной.

Бурлили страсти и после противостояния Англия – Норвегия. Француз Тюрпен избрал стиль судейства, дававший шанс командам смело вступать в борьбу. Он оказался прав, когда в эпизоде, завершившемся первым взятием ворот британцев, проявил хладнокровие и выдержку.

А вот когда на 55-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах англичан, француз ясно продемонстрировал, что в борьбе за мяч есть определенные «красные линии». Гол был справедливо отменен, потому что норвежец Холанд явно толкал защитника соперника.

Но на 100-й минуте и Тюрпен мог допустить результативную ошибку, когда назначил пенальти в ворота норвежцев за нарушение их защитника Бобба на Спенсе. Однако в ход событий вмешались видеоассистенты и, в конце концов, справедливость таки возобладала: было доказано, что правила нарушал Спенс и 11-метровый отменили.

Остается надеяться, что в полуфиналах обойдется без сомнительных вердиктов, все уже будет на самом высоком уровне, потому что сильнейшая сборная мира должна быть определена в честной борьбе».

Ранее защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи с упреком прокомментировал работу арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины.