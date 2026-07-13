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  4. Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 22:22 |
2306
0

Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб

Шутливое предложение голкиперу прислал «Лопатин»

13 июля 2026, 22:22 |
2306
0
Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб
ФК Динамо. Руслан Нещерет
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Любительский «Лопатин» не прекращает шутливую кампанию по приглашению футболистов киевского «Динамо».

После публикаций с Тарасом Михавко и Владимиром Бражко клуб обратил внимание на вратаря Руслана Нещерета.

В социальной сети Threads представители «Лопатина» опубликовали изображение, на котором голкипер виртуально одет в форму команды, а также оставили шутливое сообщение.

«Вратарь нам тоже нужен. Ну что, как ты?» – написали в аккаунте «Лопатина».

В прошлом сезоне на счету Нещерета 43 матча, 48 пропущенных голов и 14 ассистов.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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