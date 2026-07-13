Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб

Любительский «Лопатин» не прекращает шутливую кампанию по приглашению футболистов киевского «Динамо».

После публикаций с Тарасом Михавко и Владимиром Бражко клуб обратил внимание на вратаря Руслана Нещерета.

В социальной сети Threads представители «Лопатина» опубликовали изображение, на котором голкипер виртуально одет в форму команды, а также оставили шутливое сообщение.

«Вратарь нам тоже нужен. Ну что, как ты?» – написали в аккаунте «Лопатина».

В прошлом сезоне на счету Нещерета 43 матча, 48 пропущенных голов и 14 ассистов.