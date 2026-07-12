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  4. Защитник Франции: «Мы остаемся скромными и не попадем в эту ловушку»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 22:29 | Обновлено 12 июля 2026, 22:30
275
0

Защитник Франции: «Мы остаемся скромными и не попадем в эту ловушку»

Ибраима Конате не боится сборной Испании

12 июля 2026, 22:29 | Обновлено 12 июля 2026, 22:30
275
0
Защитник Франции: «Мы остаемся скромными и не попадем в эту ловушку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате
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Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в полуфинале чемпионата мира 2026.

«Нельзя никого бояться. Мы максимально хорошо подготовимся и надеемся, что итоговый результат будет в нашу пользу.

Испания – исключительная команда с большим количеством индивидуально сильных футболистов, поэтому мы не будем сосредотачиваться только на одном игроке, хотя Ламин Ямаль – действительно отличный футболист», – рассказал Конате.

Франция принимала участие в четырех из семи последних финалов чемпионата мира. Если команда сыграет в решающем матче 19 июля в Нью-Йорке, то сравняется по этому показателю с Западной Германией, которую считают одной из самых успешных сборных в истории турнира после четырех финалов в период с 1974 по 1990 год. Впрочем, Конате подчеркнул, что команда не думает о таких перспективах.

«Мы остаемся скромными и не попадем в эту ловушку», – сказал он.

Матч между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Игра пройдет в городе Арлингтон и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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