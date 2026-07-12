Защитник Франции: «Мы остаемся скромными и не попадем в эту ловушку»

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в полуфинале чемпионата мира 2026.

«Нельзя никого бояться. Мы максимально хорошо подготовимся и надеемся, что итоговый результат будет в нашу пользу.

Испания – исключительная команда с большим количеством индивидуально сильных футболистов, поэтому мы не будем сосредотачиваться только на одном игроке, хотя Ламин Ямаль – действительно отличный футболист», – рассказал Конате.

Франция принимала участие в четырех из семи последних финалов чемпионата мира. Если команда сыграет в решающем матче 19 июля в Нью-Йорке, то сравняется по этому показателю с Западной Германией, которую считают одной из самых успешных сборных в истории турнира после четырех финалов в период с 1974 по 1990 год. Впрочем, Конате подчеркнул, что команда не думает о таких перспективах.

«Мы остаемся скромными и не попадем в эту ловушку», – сказал он.

Матч между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 14 июля. Игра пройдет в городе Арлингтон и начнется в 22:00 по киевскому времени.