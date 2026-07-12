Заря потеряла защитника в спарринге

Защитник луганской «Зари» Габриэл Эскинья во время контрольного матча против «Словацко» получил травму плеча. Украинская команда победила в том поединке (2:1).

По предварительной информации, игрок сможет приступить к индивидуальным тренировкам не раньше чем через неделю.

22-летний австриец отыграл 14 матчей в прошлом сезоне, отличился одним ассистом и получил три предупреждения. Его контракт с «Зарей» действует еще год.