Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря потеряла защитника в спарринге
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:51 |
307
0

Заря потеряла защитника в спарринге

Габриэл Эскинья выбыл примерно на неделю

12 июля 2026, 21:51 |
307
0
Заря потеряла защитника в спарринге
ФК Заря. Габриэл Эскинья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник луганской «Зари» Габриэл Эскинья во время контрольного матча против «Словацко» получил травму плеча. Украинская команда победила в том поединке (2:1).

По предварительной информации, игрок сможет приступить к индивидуальным тренировкам не раньше чем через неделю.

22-летний австриец отыграл 14 матчей в прошлом сезоне, отличился одним ассистом и получил три предупреждения. Его контракт с «Зарей» действует еще год.

По теме:
Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе
Два лидера Буковины получили повреждения
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Габриэл Эскинья Заря Луганск травма травма плеча чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Футбол | 12 июля 2026, 07:02 9
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб

Илья готов к переходу в «Ливерпуль»

Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Футбол | 12 июля 2026, 16:44 62
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»

Мариано Рахой спровоцировал новый расистский скандал на ЧМ-2026

Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Футбол | 12.07.2026, 09:44
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Новый тренер Бенфики принял резонансное решение в отношении украинца
Футбол | 12.07.2026, 22:02
Новый тренер Бенфики принял резонансное решение в отношении украинца
Новый тренер Бенфики принял резонансное решение в отношении украинца
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12.07.2026, 07:44
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 7
Бокс
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 15
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 32
Футбол
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем