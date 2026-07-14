В мадридском Реале определили обладателя Золотого мяча
В клубе рассчитывают, что награду могут получить Мбаппе и Беллингем
В мадридском «Реале» считают, что итоги чемпионата мира могут стать решающим фактором в борьбе за «Золотой мяч».
По информации источника, в клубе убеждены: если сборная Англии выиграет чемпионат мира, главным претендентом на престижную индивидуальную награду станет Джуд Беллингем. В случае же победы Франции фаворитом будет считаться Килиан Мбаппе.
В «Королевском клубе» проводят параллели с церемонией вручения «Золотого мяча» 2025 года. Тогда награду получил Родри, который опередил Винисиуса Жуниора во многом благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid believe that if England or France win the World Cup, then the Ballon d'Or should go for Jude Bellingham or Kylian Mbappé.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 12, 2026
They believe that this could be similar to the 2025 Ballon d'Or, when Rodri won it ahead of Vinicius Jr. due to EURO.
— @eldebate_com pic.twitter.com/I3ab0SlWt7
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