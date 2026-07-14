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  4. В мадридском Реале определили обладателя Золотого мяча
Испания
14 июля 2026, 04:32 |
309
0

В мадридском Реале определили обладателя Золотого мяча

В клубе рассчитывают, что награду могут получить Мбаппе и Беллингем

14 июля 2026, 04:32 |
309
0
В мадридском Реале определили обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
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В мадридском «Реале» считают, что итоги чемпионата мира могут стать решающим фактором в борьбе за «Золотой мяч».

По информации источника, в клубе убеждены: если сборная Англии выиграет чемпионат мира, главным претендентом на престижную индивидуальную награду станет Джуд Беллингем. В случае же победы Франции фаворитом будет считаться Килиан Мбаппе.

В «Королевском клубе» проводят параллели с церемонией вручения «Золотого мяча» 2025 года. Тогда награду получил Родри, который опередил Винисиуса Жуниора во многом благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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