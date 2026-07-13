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  4. Скандальный игрок отказался уходить из Динамо из-за высокой зарплаты
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 21:22 |
1680
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Скандальный игрок отказался уходить из Динамо из-за высокой зарплаты

Бленуце отказал «Левадиакосу»

13 июля 2026, 21:22 |
1680
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Скандальный игрок отказался уходить из Динамо из-за высокой зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце не согласился на финансовые условия возможного перехода в греческий «Левадиакос».

Греческий клуб сделал предложение об аренде 24-летнего форварда с правом выкупа за 800 тысяч евро. Однако эта сделка не устроила «Динамо», поскольку киевляне хотели бы получить большую часть трансферной компенсации уже сейчас, а не после завершения сезона.

По информации румынского издания GSP.ro, сам Бленуце также остался недоволен условиями личного контракта. «Левадиакос» предлагал нападающему зарплату около 16 тысяч евро в месяц, тогда как в составе «Динамо» он получает примерно 40 тысяч евро.

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Динамо Киев трансферы Левадиакос трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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Бленуце з Шведом як брати 
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