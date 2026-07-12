Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин и Судаков дебютировали в предсезонке. Голкипер дал комментарий
Португалия
12 июля 2026, 20:11 | Обновлено 12 июля 2026, 20:12
953
2

Трубин и Судаков дебютировали в предсезонке. Голкипер дал комментарий

Анатолий Трубин написал несколько слов после спарринга

12 июля 2026, 20:11 | Обновлено 12 июля 2026, 20:12
953
2 Comments
Трубин и Судаков дебютировали в предсезонке. Голкипер дал комментарий
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Георгий Судаков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Бенфика» начала подготовку к новому сезону, который у португальцев начнется уже через две недели. В товарищеском матче с «Фламенго» (1:2) приняли участие украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Вратарь лиссабонцев так прокомментировал старт предсезонки в Instagram: «Начало. Готовы соревноваться. Вместе с «орлами». Каждое мгновение имеет значение. Двигаемся дальше».

24 июля «Бенфика» проведет первый официальный матч, когда в Лиге Европы сыграет против «Санкт-Галлена».

По теме:
Джесси ДЕРРИ: «Хочу помочь клубу получать титулы»
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг арендовал вингера Челси
Смертельное ДТП. В возрасте 43 лет погиб экс-игрок Бенфики
Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Лига Европы
Руслан Полищук Источник: Instagram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Футбол | 12 июля 2026, 13:16 14
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»

Среди полуфиналистов ЧМ – только гранды мирового футбола

Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Футбол | 12 июля 2026, 08:44 12
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем

Футболист не намерен возвращаться в Украину

Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Футбол | 12.07.2026, 09:44
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Футбол | 12.07.2026, 07:20
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
Футбол | 12.07.2026, 19:19
ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Может Жорик теперь заиграет после ухода ненормального...
Ответить
0
Куди тільки їх не відправляли олійченки, а вони, бах, і у Бенфіці.
Ответить
0
Популярные новости
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 81
Биатлон
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 84
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем