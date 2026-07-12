Португалия12 июля 2026, 20:11 | Обновлено 12 июля 2026, 20:12
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Трубин и Судаков дебютировали в предсезонке. Голкипер дал комментарий
Анатолий Трубин написал несколько слов после спарринга
12 июля 2026, 20:11 | Обновлено 12 июля 2026, 20:12
953
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«Бенфика» начала подготовку к новому сезону, который у португальцев начнется уже через две недели. В товарищеском матче с «Фламенго» (1:2) приняли участие украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Вратарь лиссабонцев так прокомментировал старт предсезонки в Instagram: «Начало. Готовы соревноваться. Вместе с «орлами». Каждое мгновение имеет значение. Двигаемся дальше».
24 июля «Бенфика» проведет первый официальный матч, когда в Лиге Европы сыграет против «Санкт-Галлена».
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Комментарии 2
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Может Жорик теперь заиграет после ухода ненормального...
Куди тільки їх не відправляли олійченки, а вони, бах, і у Бенфіці.
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