Трубин и Судаков дебютировали в предсезонке. Голкипер дал комментарий

«Бенфика» начала подготовку к новому сезону, который у португальцев начнется уже через две недели. В товарищеском матче с «Фламенго» (1:2) приняли участие украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Вратарь лиссабонцев так прокомментировал старт предсезонки в Instagram: «Начало. Готовы соревноваться. Вместе с «орлами». Каждое мгновение имеет значение. Двигаемся дальше».

24 июля «Бенфика» проведет первый официальный матч, когда в Лиге Европы сыграет против «Санкт-Галлена».