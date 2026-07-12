Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал
Испания
12 июля 2026, 19:27 | Обновлено 12 июля 2026, 19:29
1988
2

Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал

Мариано Рахоя обвинили в расизме из-за слов о сборной Франции

12 июля 2026, 19:27 | Обновлено 12 июля 2026, 19:29
1988
2 Comments
Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Несколько ведущих французских политиков обвинили бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя в расизме после того, как он заявил, что в сборной Франции «нет ни одного француза».

Рахой, который возглавлял правительство Испании с 2011 по 2018 год, сделал это заявление в авторской колонке для испанского издания El Debate, посвященной полуфиналу чемпионата мира между Испанией и Францией, который состоится во вторник.

«Сейчас они занимают первое место в рейтинге ФИФА. У них также команда высочайшего уровня. Но при этом у них нет ни одного француза, и они играют очень хорошо», – написал он 10 июля.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что слова Рахоя являются «абсолютно неприемлемыми». После того как цитату 71-летнего политика озвучили в эфире французского телеканала BFM TV, Нуньес осудил эти высказывания, добавив:

«Это совсем не о Франции. Франция – это страна разнообразия, где каждый может реализовать себя и найти свое место».

Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор отреагировал на колонку Рахоя в социальных сетях:

«Сборная Франции состоит исключительно из французов. Франция – это не этническая нация. У нее нет цвета кожи или религии. Это политическая нация, объединенная вокруг республиканского девиза. К сожалению для расистских правых».

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мутшу также раскритиковала слова Рахоя:

«После каждой победы Франции вновь всплывают одни и те же навязчивые идеи и расистские оскорбления. Это не случайные оговорки. Это систематическая и уже почти нормализованная ненависть к Франции и к тому, чем она является».

Мутшу также призвала Федерацию футбола Франции (FFF) обратиться в суд из-за этих высказываний.

Заявление Рахоя вызвало критику и в Испании. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте назвал бывшего премьер-министра «идиотом-постфранкистом» и поставил под сомнение его репутацию «умеренного» политика.

Также посольство Франции в Мадриде опубликовало заявление:

«Не желая втягиваться в полемику, стоит напомнить факты – все футболисты сборной Франции являются французами. Из 26 игроков 23 родились во Франции. Трое, которые родились за границей, также являются французами».

Французская газета Le Monde опубликовала редакционную статью, в которой назвала слова Рахоя «расистскими». Издание также отметило:

«С начала турнира сборная Франции неоднократно становилась мишенью расистских нападок».

Это уже не первый подобный скандал вокруг сборной Франции за последнее время. Ранее Сенат Парагвая принял резолюцию с осуждением «дискриминационных и расистских высказываний» сенатора Селесте Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо написала в социальных сетях:

«Молодцы, Парагвай. Африканская команда не знает, что такое хорошие манеры. Терпеть не могу Мбаппе».

Позже Касадо распространила публикацию аргентинского журналиста Дамиана Ди Паче, который заявил, что если Франция выиграет чемпионат мира, то «честнее будет отдать трофей Африканской конфедерации футбола».

После этих заявлений посол Франции в Аргентине Ромен Надаль назвал слова Касадо «несомненно расистскими» и объявил вице-губернатора «персоной нон грата».

Во вторник, 14 июля, сборная Франции сыграет в полуфинале чемпионата мира против Испании. Игра пройдет в городе Арлингтон и начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
От Буну до Эмболо: акценты четвертьфиналов мундиаля
сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Франция - Испания ЧМ-2026 по футболу скандал
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джанни ИНФАНТИНО: «Почти каждый день общаемся с Трампом»
Футбол | 12 июля 2026, 19:16 1
Джанни ИНФАНТИНО: «Почти каждый день общаемся с Трампом»
Джанни ИНФАНТИНО: «Почти каждый день общаемся с Трампом»

Президент ФИФА постоянно на связи с главой Белого дома

Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Футбол | 12 июля 2026, 13:16 14
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»

Среди полуфиналистов ЧМ – только гранды мирового футбола

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12.07.2026, 07:44
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Футбол | 12.07.2026, 07:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Футбол | 12.07.2026, 07:20
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Особисто я за те, щоб всі чорні виїхали в Африку. А що я такого поганого хочу? Це їхня історична батьківщина. Що поганого відправити людей туди, де їх батьківщина, звідки їх ДНК, звідки їх коріння, де їх справжній дім? Євреїв усього світу століттями тягнуло у Землю Обетовану. Африка для африканців, Європа для європейців. Давайте кожен буде жити в себе вдома, і не лізти одне до одного. 
Ответить
+1
Ага, саме так: це ж французи влаштували  заворушення в Парижі після програшу збірної Марокко 
Ответить
0
Популярные новости
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 54
Бокс
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 15
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем