Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал

Несколько ведущих французских политиков обвинили бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя в расизме после того, как он заявил, что в сборной Франции «нет ни одного француза».

Рахой, который возглавлял правительство Испании с 2011 по 2018 год, сделал это заявление в авторской колонке для испанского издания El Debate, посвященной полуфиналу чемпионата мира между Испанией и Францией, который состоится во вторник.

«Сейчас они занимают первое место в рейтинге ФИФА. У них также команда высочайшего уровня. Но при этом у них нет ни одного француза, и они играют очень хорошо», – написал он 10 июля.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что слова Рахоя являются «абсолютно неприемлемыми». После того как цитату 71-летнего политика озвучили в эфире французского телеканала BFM TV, Нуньес осудил эти высказывания, добавив:

«Это совсем не о Франции. Франция – это страна разнообразия, где каждый может реализовать себя и найти свое место».

Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор отреагировал на колонку Рахоя в социальных сетях:

«Сборная Франции состоит исключительно из французов. Франция – это не этническая нация. У нее нет цвета кожи или религии. Это политическая нация, объединенная вокруг республиканского девиза. К сожалению для расистских правых».

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мутшу также раскритиковала слова Рахоя:

«После каждой победы Франции вновь всплывают одни и те же навязчивые идеи и расистские оскорбления. Это не случайные оговорки. Это систематическая и уже почти нормализованная ненависть к Франции и к тому, чем она является».

Мутшу также призвала Федерацию футбола Франции (FFF) обратиться в суд из-за этих высказываний.

Заявление Рахоя вызвало критику и в Испании. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте назвал бывшего премьер-министра «идиотом-постфранкистом» и поставил под сомнение его репутацию «умеренного» политика.

Также посольство Франции в Мадриде опубликовало заявление:

«Не желая втягиваться в полемику, стоит напомнить факты – все футболисты сборной Франции являются французами. Из 26 игроков 23 родились во Франции. Трое, которые родились за границей, также являются французами».

Французская газета Le Monde опубликовала редакционную статью, в которой назвала слова Рахоя «расистскими». Издание также отметило:

«С начала турнира сборная Франции неоднократно становилась мишенью расистских нападок».

Это уже не первый подобный скандал вокруг сборной Франции за последнее время. Ранее Сенат Парагвая принял резолюцию с осуждением «дискриминационных и расистских высказываний» сенатора Селесте Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо написала в социальных сетях:

«Молодцы, Парагвай. Африканская команда не знает, что такое хорошие манеры. Терпеть не могу Мбаппе».

Позже Касадо распространила публикацию аргентинского журналиста Дамиана Ди Паче, который заявил, что если Франция выиграет чемпионат мира, то «честнее будет отдать трофей Африканской конфедерации футбола».

После этих заявлений посол Франции в Аргентине Ромен Надаль назвал слова Касадо «несомненно расистскими» и объявил вице-губернатора «персоной нон грата».

Во вторник, 14 июля, сборная Франции сыграет в полуфинале чемпионата мира против Испании. Игра пройдет в городе Арлингтон и начнется в 22:00 по киевскому времени.