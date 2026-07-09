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  4. Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
Чемпионат мира
09 июля 2026, 03:39 |
357
0

Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»

Селесте Амарилья продолжает атаковать футболиста

09 июля 2026, 03:39 |
357
0
Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сенатор Парагвая Селесте Амарилья объяснила свои критические высказывания в адрес нападающего национальной сборной Франции Килиана Мбаппе, которые она высказала после поражения Парагвая (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я отказываюсь сводить Францию только к личности Мбаппе. Франция — это Руссо, Декарт, Монтескье, Виктор Гюго, Симона де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить всю эту величественную Францию и её колоссальное культурное, художественное и демократическое наследие к Мбаппе. Как настоящая либералка и демократка, я беру на себя полную ответственность за то, что сказала. Последствия будут только для меня, и ни для кого другого.

Когда Орландо Хиль — мальчик, который, наверное, впервые попал на Чемпионат мира, впервые оказался в Европе, играл на глазах у всего мира и протянул ему руку со всей парагвайской скромностью, а этот сукин сын отказался пожать её и закричал ему в лицо — это не по-французски. Француз никогда бы так не поступил.

Я деконструирую «неправильную» Селесту. Я разрушаю тот шаблон, которому меня научили и который сегодня, в свете современности, я почти ненавижу. Я выросла в те времена, когда сказать «чертов негр» или «чертов толстяк» считалось нормой. Это была эпоха низкой толерантности. Я пытаюсь приспособиться к этому миру, потому что тот мой прежний мир, в котором я выросла, хоть и сделал нас жесткими, сильными и стойкими, но был совсем другим. Французам, которые сейчас смотрят на меня: если бы я была Мбаппе, я бы уже сегодня была у психолога».

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Дмитрий Вус Источник: ABC Digital Paraguay
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