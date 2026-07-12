Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия и Норвегия оформили «экстратаймовый» юбилей
Чемпионат мира
12 июля 2026, 12:26 | Обновлено 12 июля 2026, 12:57
219
0

Англия и Норвегия оформили «экстратаймовый» юбилей

В матче этих команд 80-й раз в истории мундиалей было назначено дополнительное время

12 июля 2026, 12:26 | Обновлено 12 июля 2026, 12:57
219
0
Англия и Норвегия оформили «экстратаймовый» юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Матч между сборными Англии и Норвегии (2:1) стал 80-м в истории мировых первенств, продолжавшимся более 90 минут. А чуть позднее Аргентина и Швейцария открыли счет девятому десятку экстратаймовых поединков. В 38 случаях победитель определился в дополнительное время, в 39 – в серии пенальти, в 4 – после переигровки.

В овертаймах довелось поиграть командам из 48 стран. Чаще других Аргентине – 13 раз, Германии – 12, Англии, Италии – по 11, Франции – 9, Бразилии, Испании и Нидерландам – по 8. Наибольших успехов добились аргентинцы, которые в 11 случаях брали в итоге верх над соперниками, наименьших – нидерландцы, 7 раз сходившие с дистанции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Девятый раз в истории в полуфинале три команды из Европы и одна – из ЮА
Два из четырех полуфиналистов ЧМ-2026 не проигрывали в 1/2 финала мундиалей
цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Футбол | 12 июля 2026, 08:12 13
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро

В Турции украинца отправляют в «Галатасарай»

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12 июля 2026, 07:44 46
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь

Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Футбол | 12.07.2026, 12:18
Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Куда же без дополнительного времени. Аргентина победила Швейцарию
Футбол | 12.07.2026, 06:48
Куда же без дополнительного времени. Аргентина победила Швейцарию
Куда же без дополнительного времени. Аргентина победила Швейцарию
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Бокс | 11.07.2026, 23:22
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 22
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 3
Бокс
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем