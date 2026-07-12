Англия и Норвегия оформили «экстратаймовый» юбилей

Матч между сборными Англии и Норвегии (2:1) стал 80-м в истории мировых первенств, продолжавшимся более 90 минут. А чуть позднее Аргентина и Швейцария открыли счет девятому десятку экстратаймовых поединков. В 38 случаях победитель определился в дополнительное время, в 39 – в серии пенальти, в 4 – после переигровки.

В овертаймах довелось поиграть командам из 48 стран. Чаще других Аргентине – 13 раз, Германии – 12, Англии, Италии – по 11, Франции – 9, Бразилии, Испании и Нидерландам – по 8. Наибольших успехов добились аргентинцы, которые в 11 случаях брали в итоге верх над соперниками, наименьших – нидерландцы, 7 раз сходившие с дистанции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ