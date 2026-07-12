Все полуфиналисты ЧМ-2026 выигрывали мундиаль. Было ли подобное раньше?
Вспомним, в какие годы побеждали на мировых первенствах Аргентина, Франция, Испания и Англия
Чемпионат мира 2026 станет третьим в истории, на котором все полуфиналисты ранее выигрывали турнир.
Подобное было зафиксировано только на мировых первенствах 1970 (ФРГ, Италия, Уругвай, Бразилия) и 1990 (Англия, ФРГ, Италия, Аргентина) годов.
Напомним, в полуфиналах ЧМ-2026 сыграют между собой Франция и Испания, а также Англия и Аргентина.
Вспомним, в каких годах эти 4 сборные выигрывали мировое первенство
- Аргентина – 1978, 1986, 2022
- Франция – 1998, 2018
- Испания – 2010
- Англия – 1966
3 - This will be the third FIFA World Cup in which all four semi-finalists are former winners (1990, 1970).— OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026
Pedigree. pic.twitter.com/dlC2QvBDOL
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