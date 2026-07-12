Все полуфиналисты ЧМ-2026 выигрывали мундиаль. Было ли подобное раньше?

Чемпионат мира 2026 станет третьим в истории, на котором все полуфиналисты ранее выигрывали турнир.

Подобное было зафиксировано только на мировых первенствах 1970 (ФРГ, Италия, Уругвай, Бразилия) и 1990 (Англия, ФРГ, Италия, Аргентина) годов.

Напомним, в полуфиналах ЧМ-2026 сыграют между собой Франция и Испания, а также Англия и Аргентина.

Вспомним, в каких годах эти 4 сборные выигрывали мировое первенство

Аргентина – 1978, 1986, 2022

Франция – 1998, 2018

Испания – 2010

Англия – 1966