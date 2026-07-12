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  4. Все полуфиналисты ЧМ-2026 выигрывали мундиаль. Было ли подобное раньше?
Чемпионат мира
12 июля 2026, 10:52 |
507
0

Все полуфиналисты ЧМ-2026 выигрывали мундиаль. Было ли подобное раньше?

Вспомним, в какие годы побеждали на мировых первенствах Аргентина, Франция, Испания и Англия

12 июля 2026, 10:52 |
507
0
Все полуфиналисты ЧМ-2026 выигрывали мундиаль. Было ли подобное раньше?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира 2026 станет третьим в истории, на котором все полуфиналисты ранее выигрывали турнир.

Подобное было зафиксировано только на мировых первенствах 1970 (ФРГ, Италия, Уругвай, Бразилия) и 1990 (Англия, ФРГ, Италия, Аргентина) годов.

Напомним, в полуфиналах ЧМ-2026 сыграют между собой Франция и Испания, а также Англия и Аргентина.

Вспомним, в каких годах эти 4 сборные выигрывали мировое первенство

  • Аргентина – 1978, 1986, 2022
  • Франция – 1998, 2018
  • Испания – 2010
  • Англия – 1966
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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