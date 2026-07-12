Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко считает, что Виктор Цыганков и Владислав Ванат могли бы усилить Аякс, но может помешать высокая цена на украинцев.

– А что скажете о многочисленных слухах и инсайдах, мол, Аякс интересуется Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом? Их-то Мичел Санчес знает отлично, благодаря совместной работе в Жироне.

– Знаю, что Аякс смотрел на Цыганкова и Ваната. Эти игроки действительно могли бы усилить амстердамцев. И все зависит от ценника, потому что амстердамский клуб не будет покупать футболистов, которые стоят под 15-20 миллионов. В общем, решение будут принимать главный тренер и Йорди Кройф. Именно эти двое и определяют, кого брать, а кого нет, – сказал Левченко.

И Виктор Цыганков, и Владислав Ванат стремятся покинуть Жирону после вылета из Ла Лиги, но пока остаются игроками каталонского клуба.