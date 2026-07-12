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  4. Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге
Нидерланды
12 июля 2026, 12:18 |
2242
0

Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге

Евгений Левченко считает, что украинцы могли бы усилить Аякс

12 июля 2026, 12:18 |
2242
0
Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко считает, что Виктор Цыганков и Владислав Ванат могли бы усилить Аякс, но может помешать высокая цена на украинцев.

– А что скажете о многочисленных слухах и инсайдах, мол, Аякс интересуется Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом? Их-то Мичел Санчес знает отлично, благодаря совместной работе в Жироне.

– Знаю, что Аякс смотрел на Цыганкова и Ваната. Эти игроки действительно могли бы усилить амстердамцев. И все зависит от ценника, потому что амстердамский клуб не будет покупать футболистов, которые стоят под 15-20 миллионов. В общем, решение будут принимать главный тренер и Йорди Кройф. Именно эти двое и определяют, кого брать, а кого нет, – сказал Левченко.

И Виктор Цыганков, и Владислав Ванат стремятся покинуть Жирону после вылета из Ла Лиги, но пока остаются игроками каталонского клуба.

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Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона Аякс трансферы трансферы Ла Лиги Евгений Левченко чемпионат Нидерландов по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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