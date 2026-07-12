Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супряга сделал заявление по поводу своего будущего в Динамо
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 08:42 | Обновлено 12 июля 2026, 08:43
1789
1

Супряга сделал заявление по поводу своего будущего в Динамо

Владислав призвал немного подождать

12 июля 2026, 08:42 | Обновлено 12 июля 2026, 08:43
1789
1 Comments
Супряга сделал заявление по поводу своего будущего в Динамо
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский форвард киевского Динамо Владислав Супряга заговорил о своем будущем в расположении киевского клуба, заявив, что пока не разговаривал с наставником «бело-синих» Игорем Костюком.

– Владислав, вы не попали в заявку Динамо на Лигу Европы и не поехали с основой на сборы в Австрию – это факт. А правда ли, что вы самостоятельно поддерживаете форму на клубной базе в Вите-Литовской?

– Я тренируюсь не самостоятельно, а с командой U-21. Больше ничего конкретного пока вам сказать не могу. Чуть позже...

– Был ли у вас уже разговор с главным тренером Динамо Игорем Костюком?

– Нет.

– Есть надежда, есть шансы остаться у Динамо, или вы уже ищете себе новую команду?

– Пока я на контракте с Динамо, а дальше – время покажет, – сказал Владислав.

По теме:
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Пономаренко получил рекомендацию для Галатасарая из Шахтера
Еще один легионер украинского клуба по CS2 нашел новую команду
Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Игорь Костюк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Футбол | 11 июля 2026, 23:06 3
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем

Футболист не намерен возвращаться в Украину

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11 июля 2026, 08:20 50
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины

Беленюк – об украинском чемпионе

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Футбол | 12.07.2026, 06:50
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11.07.2026, 07:49
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11.07.2026, 08:42
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А далі в аренду
Ответить
0
Популярные новости
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 8
Бокс
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 78
Биатлон
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 77
Футбол
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем