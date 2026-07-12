Супряга сделал заявление по поводу своего будущего в Динамо
Владислав призвал немного подождать
Украинский форвард киевского Динамо Владислав Супряга заговорил о своем будущем в расположении киевского клуба, заявив, что пока не разговаривал с наставником «бело-синих» Игорем Костюком.
– Владислав, вы не попали в заявку Динамо на Лигу Европы и не поехали с основой на сборы в Австрию – это факт. А правда ли, что вы самостоятельно поддерживаете форму на клубной базе в Вите-Литовской?
– Я тренируюсь не самостоятельно, а с командой U-21. Больше ничего конкретного пока вам сказать не могу. Чуть позже...
– Был ли у вас уже разговор с главным тренером Динамо Игорем Костюком?
– Нет.
– Есть надежда, есть шансы остаться у Динамо, или вы уже ищете себе новую команду?
– Пока я на контракте с Динамо, а дальше – время покажет, – сказал Владислав.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист не намерен возвращаться в Украину
Беленюк – об украинском чемпионе