ХОЛАНД: «Сейчас очень тяжело. Я чувствую, что мы заслуживали большего»

Лидер национальной сборной Норвегии Эрлинг Холланд поделился эмоциями после поражения своей команды от национальной сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

– Если честно, сейчас очень тяжело. Я чувствую, что мы заслуживали большего.

В то же время мы были в шаге от того, чтобы обыграть Англию. Остается определенная пустота, но в то же время мы гордимся тем, что сыграли в четвертьфинале против Англии и дали ей настоящий бой. Чувства очень смешанные.

– То, что в ключевой момент вы получили два судейских решения не в свою пользу, что это вам говорит?

– Именно такие мелкие эпизоды решают судьбу матчей на чемпионате мира. В игре с Бразилией нам удалось склонить чашу весов на свою сторону. Сегодня же во всех спорных эпизодах 50 на 50 решения были не в нашу пользу. В таком случае становится очень тяжело, особенно когда играешь против такой команды как Англия.

Нам удалось навязать сопернику свою игру. Мартин контролировал ход матча. Мы играли так, как хотели. Мы забили, но гол отменили из-за того, что я якобы толкнул Эллиота Андерсона на газон, хотя меня самого так толкают почти в каждом единоборстве. Если честно, это немного обидно», – сказал Эрлинг.

Эрлинг отлично выступил на Мундиале. В активе норвежского бомбардира 7 забитых голов в шести матчах на ЧМ-2026, но национальная сборная Норвегии не смогла пробиться в полуфинал турнира.