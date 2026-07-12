ФОТО. Странная реакция Скалони на победу Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026
Лионель ушел с поля так, будто ничего не случилось
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони удивил своим поведением после матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии.
Подопечные Лионеля в компенсированное время дожали европейцев и оформили тяжелую победу – 3:1.
Скалони после финального свистка быстро покинул пределы поля.
На его лице не было заметно никаких признаков радости. Тренер ушел так, словно ничего и не произошло.
В следующем раунде турнира сборная Аргентины сыграет против Англии. Игра пройдет 15 июля.
ФОТО. Странная реакция Скалони на победу Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026
Lionel Scaloni headed straight for the dressing room after the full time whistle. pic.twitter.com/wb4cvpCzyl— MC (@CrewsMat10) July 12, 2026
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