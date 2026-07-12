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Чемпионат мира
12 июля 2026, 07:25 | Обновлено 12 июля 2026, 07:27
982
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ФОТО. Странная реакция Скалони на победу Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026

Лионель ушел с поля так, будто ничего не случилось

12 июля 2026, 07:25 | Обновлено 12 июля 2026, 07:27
982
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ФОТО. Странная реакция Скалони на победу Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони удивил своим поведением после матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии.

Подопечные Лионеля в компенсированное время дожали европейцев и оформили тяжелую победу – 3:1.

Скалони после финального свистка быстро покинул пределы поля.

На его лице не было заметно никаких признаков радости. Тренер ушел так, словно ничего и не произошло.

В следующем раунде турнира сборная Аргентины сыграет против Англии. Игра пройдет 15 июля.

ФОТО. Странная реакция Скалони на победу Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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