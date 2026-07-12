Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони удивил своим поведением после матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии.

Подопечные Лионеля в компенсированное время дожали европейцев и оформили тяжелую победу – 3:1.

Скалони после финального свистка быстро покинул пределы поля.

На его лице не было заметно никаких признаков радости. Тренер ушел так, словно ничего и не произошло.

В следующем раунде турнира сборная Аргентины сыграет против Англии. Игра пройдет 15 июля.

ФОТО. Странная реакция Скалони на победу Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026