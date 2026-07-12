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Чемпионат мира
12 июля 2026, 07:11 | Обновлено 12 июля 2026, 07:25
557
0

ВИДЕО. Как Лаутаро забил Швейцарии на 120+1 и поставил точку в матче QF ЧМ

Аргентина переиграла швейцарцев со счетом 3:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира 2026

12 июля 2026, 07:11 | Обновлено 12 июля 2026, 07:25
557
0
ВИДЕО. Как Лаутаро забил Швейцарии на 120+1 и поставил точку в матче QF ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июля сборная Аргентины переиграла Швейцарию со счетом 3:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Третий гол для аргентинцев на 120+1-й минуте забил Лаутаро Мартинес после контратаки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Лаутаро это второй гол на ЧМ-2026 – в матче 3-го тура группового этапа он забил в ворота Иордании.

Аргентина в полуфинале мундиаля встретится с командой Англии.

❗️ ВИДЕО. Как Лаутаро забил Швейцарии на 120+1 и поставил точку в матче QF ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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