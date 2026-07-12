12 июля сборная Аргентины переиграла Швейцарию со счетом 3:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Третий гол для аргентинцев на 120+1-й минуте забил Лаутаро Мартинес после контратаки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Лаутаро это второй гол на ЧМ-2026 – в матче 3-го тура группового этапа он забил в ворота Иордании.

Аргентина в полуфинале мундиаля встретится с командой Англии.

❗️ ВИДЕО. Как Лаутаро забил Швейцарии на 120+1 и поставил точку в матче QF ЧМ