Чемпионат мира12 июля 2026, 07:11 | Обновлено 12 июля 2026, 07:25
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ВИДЕО. Как Лаутаро забил Швейцарии на 120+1 и поставил точку в матче QF ЧМ
Аргентина переиграла швейцарцев со счетом 3:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира 2026
12 июля 2026, 07:11 | Обновлено 12 июля 2026, 07:25
557
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12 июля сборная Аргентины переиграла Швейцарию со счетом 3:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Третий гол для аргентинцев на 120+1-й минуте забил Лаутаро Мартинес после контратаки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Лаутаро это второй гол на ЧМ-2026 – в матче 3-го тура группового этапа он забил в ворота Иордании.
Аргентина в полуфинале мундиаля встретится с командой Англии.
❗️ ВИДЕО. Как Лаутаро забил Швейцарии на 120+1 и поставил точку в матче QF ЧМ
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