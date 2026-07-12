Матч Аргентины и Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026 перешел в овертайм
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, команды сыграют два тайма по 15 минут
Сборные Аргентины и Швейцарии не сумели определить сильнейшего в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На гол Алексиса Макаллистера на 10-й минуте ответил Дан Ндойе, отличившись на 67-й мин.
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Швейцария играет вдесятером – Брель Эмболо был удален с поля на 72-й мин после второй желтой карточки за симуляцию.
Аргентина и Швейцария проведут два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, то игра перейдет в серию пенальти.
Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля
Аргентина – Швейцария – 1:1 (матч продолжается)
Гол: Макаллистер, 10 – Ндойе, 67
Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария)
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