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  4. БЕЛЛИНГЕМ: «Тухель недоволен? Все равно. На поле всегда тяжело»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 05:08 |
256
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БЕЛЛИНГЕМ: «Тухель недоволен? Все равно. На поле всегда тяжело»

Хавбек сборной Англии и автор дубля в ворота Норвегии – о победе и выходе в полуфинал ЧМ

12 июля 2026, 05:08 |
256
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БЕЛЛИНГЕМ: «Тухель недоволен? Все равно. На поле всегда тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем, который оформил дубль в ворота Норвегии (2:1), прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2026:

«Тухель остался недоволен выступлением команды? Да, ну, как бы, все равно. На поле всегда тяжело, это тяжелая работа. Все игроки проделали огромную работу. Мои мысли и благодарность – игрокам, которые были там, на поле, и выложились по полной.

Что помогло победить? Характер, настойчивость. Даже когда что-то не работало, мы снова нашли способ выиграть матч. Неважно, за 90 минут или за 120 – мы отдадим все, что у нас есть. Вы это видели: кто был готов выйти на поле, тот выходил и разрывал. Я снова так горжусь этой командой. Мы в полуфинале чемпионата мира. Это победа для всех. Побеждает вся страна, все, кто за нами стоит, все игроки и штаб. Всем credit, это огромная работа для каждого».

Победный мяч? Это важный гол. Он вывел нас в полуфинал, так что он точно где-то наверху. Я сказал ему, Моргану Роджерсу, продолжать идти. Я знал, что он повлияет на игру. Я забил много таких голов. Вратарь сделал ошибку, но, честно говоря, ему немного не повезло с тем, как мяч отскочил. А мне повезло оказаться там и добить».

Партнеры? Воины. Они не выглядели так, будто для них это что-то новое. И кто бы ни выходил на поле – топ-уровень. Ты не знаешь, какой у них менталитет и сколько у них сердца, пока не попадешь в такие ситуации».

Это был мастер-класс Англии, просто в другом смысле. Не такой, где мы катаем мяч и создаем миллион моментов, а мастер-класс в борьбе и духе.

Я так горжусь командой и тем, что нам удалось выдать. Я знаю, люди скажут, что мы играли не лучшим образом, но люди не понимают, насколько сложными бывают такие матчи. В Майами жара была невероятная, влажность – к концу мы были мертвые. Отдаю должное парням: они оставили там всё. Нам придется снова найти это в себе, чтобы пойти на Швейцарию или Аргентину.

Я всегда думаю: что меняется, если ты проигрываешь 0:1 или 0:2? Ты все равно хочешь забить следующий гол. Поэтому я спокоен среди эмоций и всего, что проходит у меня в голове. Я доверяю своим способностям, но еще больше доверяю способностям моих партнеров, их работе и усилиям, которые они вкладывают.

Я наслаждаюсь своим футболом. Я благословлен быть в позиции, где могу помогать своей стране выигрывать футбольные матчи. Это все, что я могу сказать. Мне все равно, лучший это гол или какой-то еще, мне все равно. Пока мы продолжаем выигрывать матчи – это единственное, что имеет значение. Мы можем гордиться этим достижением. Посмотрим, с кем будем играть, когда приземлимся, а завтра снова начнем готовиться к этому матчу».

Видеообзор матча Норвегия – Англия (1:2)

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Даниил Агарков Источник: BBC
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Скільки дивлюсь матчів ні разу не бачив посмішку у Тухеля , чи в нього такий імідж
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