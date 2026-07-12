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  4. ТУХЕЛЬ: Это потрясающе, но я недоволен игрой. Во всех смыслах. Нам повезло
Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:40 |
56
0

ТУХЕЛЬ: Это потрясающе, но я недоволен игрой. Во всех смыслах. Нам повезло

Главный тренер Англии прокомментировал победу над Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026

12 июля 2026, 04:40 |
56
0
ТУХЕЛЬ: Это потрясающе, но я недоволен игрой. Во всех смыслах. Нам повезло
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Норвегией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026:

«Я не говорил о страдании. Никогда этого не говорил. Сегодня мы сами очень, очень сильно усложнили себе жизнь. Результат фантастический. Мы в четверке лучших. Это потрясающе, но я недоволен игрой. Во всех смыслах. Самоотдача есть, но мы усложнили себе жизнь тем, как играли. Небрежно, много технических ошибок, недостаточно быстро, недостаточно стабильно, недостаточно повторяемо. Сегодня нам повезло.

Это не менталитет. Это как раз чистый менталитет. Дело не в менталитете. Его можно разлить по бутылкам и продавать. Дело в качестве – нам нужно играть лучше.

Замены? Рис Джеймс был великолепен. Морган Роджерс сегодня был фантастическим. Эберечи Эзе и Джед Спенс по ходу матча прибавили. Им полная заслуга. В целом сегодня нам повезло.

Беллингем? Именно это делают очень хорошие игроки. Они появляются в тяжелые моменты. Он забивает для нас решающие голы. Он появляется снова и снова. Полная заслуга ему, еще одно решающее выступление. Абсолютно блестяще. Тут уже достаточно сказано. Он делает это в каждом матче. Мировой класс.

Полуфинал? Мы станем лучше. Нам нужно стать лучше. Сейчас – празднование. Сейчас нужно все это осознать. У нас есть три дня. Нам понадобится все».

Это невероятное достижение. Мы снова нашли способ победить, несмотря на большое количество препятствий. Проигрывать 0:1 – это не то, что можно просто принять как данность. Полная заслуга менталитету и духу команды – они на высочайшем уровне.

Но я все еще думаю, что нам нужно играть лучше. В целом я не увидел матча высокого качества. Было трудно разогнаться, найти свой ритм и быть клиничными. Мы пропустили первыми, и это все усложнило. Мы пропустили еще один гол, но в целом тебе везет, если гол отменяют. Удача была на нашей стороне в правильные моменты. Мы забили поздно. Мы заслуживаем быть там, в полуфинале, но как футбольный тренер я думаю, что нам нужно играть лучше.

Есть как есть. Сейчас у меня нет причины, иначе я бы что-то сделал раньше. Замены сегодня дали много качества и помогли нам. Мы могли положиться на топовых индивидуальных игроков: Харри Кейн дает результат, Джуд Беллингем находится в форме мирового класса и помогает нам в этот момент. Это нормально, но как команда мы должны играть лучше».

Может ли Англия выиграть чемпионат мира, полагаясь на индивидуальности? Каждый, кто находится в четвертьфинале или полуфинале, может выиграть чемпионат мира.

Райс? Это было ни то ни другое – ни болезнь, ни травма. Мы хотели сделать более атакующую замену. Мы знали, что Деклан не выдержит 90 минут, тем более 120 минут, поэтому мы его заменили».

Мне нужно переварить матч. Я пока не уверен, что чувствую. Я понимаю, что мы сделали, насколько большими были менталитет, выступление и результат. Но я также футбольный тренер и отвечаю за игру, а я хочу, чтобы наша команда играла лучше.

Было очень влажно. Думаю, нам повезло, что не было солнца. Было видно, что нам тяжело. 120 минут, и они снова взобрались на эту гору. Полная заслуга командному духу и вере. Они находят способы побеждать, они выгрызают это. Это потрясающе. Полная заслуга им, невероятно».

История продолжается благодаря нашему духу, вере и духу запасных, которые всегда готовы повлиять на игру. Они снова это сделали. Все еще многое нужно улучшать. Не нужно извиняться. Мы сделали это, работа выполнена».

Видеообзор матча Норвегия – Англия (1:2)

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Даниил Агарков Источник: BBC
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