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12 июля 2026, 04:09 | Обновлено 12 июля 2026, 04:14
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0

Миллионерши рядом с футболистами: рейтинг самых богатых WAGs сборной Англии

Кто из жен и девушек игроков сборной Англии оказался самой богатой?

12 июля 2026, 04:09 | Обновлено 12 июля 2026, 04:14
126
0
Миллионерши рядом с футболистами: рейтинг самых богатых WAGs сборной Англии
Instagram. Эшлин Кастро и Миа Маккленаган
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Жены и девушки футболистов сборной Англии привлекают внимание не только на трибунах ЧМ-2026. Многие из них построили собственную карьеру в бизнесе, моде, медицине, юриспруденции и социальных сетях.

Британские СМИ составили рейтинг самых обеспеченных WAGs английской сборной. Указанные суммы являются приблизительными оценками, а не официально подтвержденными данными.

Оливия Нейлор: £1,2-1,5 млн

Супруга Джона Стоунза развивает собственную косметологическую клинику и академию перманентного макияжа, а также работает в сфере моды и лайфстайла.

Эшлин Кастро: £500-800 тыс.

Девушка Джуда Беллингема работает моделью, ведет социальные сети и сотрудничает с модными и косметическими брендами.

Толами Бенсон: £400-600 тыс.

Невеста Букайо Сака работает в крупном медиагентстве, а также получает доход от рекламных контрактов и модных проектов.

Кэти Кейн: £300-500 тыс.

Жена Гарри Кейна получила образование в сфере спортивных наук и работала персональным тренером и фитнес-инструктором.

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Меган Пикфорд: £250-400 тыс.

Супруга Джордана Пикфорда ведет популярный блог о моде, семье и материнстве, сотрудничая с известными брендами.

Миа Маккленаган: £180-300 тыс.

Девушка Риса Джеймса получила юридическое образование и работает в правовой сфере.

Найма Корбин: £150-250 тыс.

Жена Эберечи Эзе окончила Королевский колледж Лондона и работает медсестрой в отделении интенсивной терапии.

Элли Уоткинс: £150-250 тыс.

Супруга Олли Уоткинса получила образование дизайнера интерьеров и ведет лайфстайл-блог о моде, красоте и путешествиях.

Оливия Кейт Парвия: £75-120 тыс.

Девушка Эллиота Андерсона работает помощницей юриста и редко использует популярность футболиста для продвижения в соцсетях.

Современные WAGs все чаще имеют собственные профессии, бизнес и источники дохода, не зависящие от заработков их известных партнеров.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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