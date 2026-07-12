Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Норвегии (2:1).

Беллингем оформил дубль и принес англичанам путевку в полуфинал мирового первенства.

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У Джуда теперь шесть голов на ЧМ-2026. Он забил по голу в ворота Хорватии и Панамы, а в 1/8 финала дважды отличился в игре с Мексикой.

Англия в полуфинале чемпионата мира поборется либо с Аргентиной, либо со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)

Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93

ФОТО. Кто, если не он? ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Норвегия – Англия