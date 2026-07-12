ФОТО. Кто, если не он? ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Норвегия – Англия
Джуд Беллингем оформил дубль и принес англичанам путевку в 1/2 финала мундиаля (2:1)
Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Норвегии (2:1).
Беллингем оформил дубль и принес англичанам путевку в полуфинал мирового первенства.
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У Джуда теперь шесть голов на ЧМ-2026. Он забил по голу в ворота Хорватии и Панамы, а в 1/8 финала дважды отличился в игре с Мексикой.
Англия в полуфинале чемпионата мира поборется либо с Аргентиной, либо со Швейцарией.
Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля
Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)
Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93
ФОТО. Кто, если не он? ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Норвегия – Англия
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